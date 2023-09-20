عبدالعزيز جاسم



يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة إلى تجهيز لاعبيه المصابين قبل استئناف دوري زين الممتاز، حيث سيواجه البرتقالي نظيره الجهراء 29 الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة.



ويعتبر أبرز مصابي الفريق لاعب الوسط الأردني أحمد عرسان الذي يعاني من تمزق في العضلة الخلفية وهي الإصابة ذاتها التي يعاني منها المدافع بدر ذكرالله، بينما يحتاج حارس المرمى بدر الصعنون لعلاج تأهيلي للتعافي من إصابته في اليد.



وينتظر كاظمة اليوم وصول مدربه الجديد البرتغالي فرانشيسكو شالو لقيادة تدريبات الفريق، والذي تعاقد معه النادي بدلا من المدرب البرازيلي سيرجيو فارياس.



وكان البرتقالي قد تعادل مع التضامن أول من أمس 1-1 في مباراة ودية استعدادا لاستئناف الدوري، وسبقها تعادله مع الصليبخات 0-0.