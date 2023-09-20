مبارك الخالدي



أخفق منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم في ظهوره الأول بدورة الألعاب الآسيوية عندما تعرض لخسارة تاريخية من منتخب كوريا الجنوبية 0-9، في المباراة التي جمعتهما ظهر أمس على ستاد «جيان» في الصين، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة.



وبهذا الفوز ارتقى المنتخب الكوري لصدارة الترتيب بـ 3 نقاط، وظل رصيد «الأزرق» خاليا.



وكشف الكوريون الحقيقة المُرّة لإمكانيات «الأزرق» المتواضعة، حيث فشل منتخبنا في مجاراة «المارد الكوري» المتميز بدنيا ومهاريا، وحاصر «الأزرق» الذي لم يبد أي مقاومة في الملعب طوال شوطي المباراة، كما ظهر مفككا في جميع خطوطه، وكانت محاولاته الهجومية شبه منعدمة، فلا يصدق أحد أن هذا هو المنتخب الذي لعب منذ أيام أمام منتخب العراق في تصفيات كأس آسيا وكان متفوقا عليه بأداء جيد.



وتمكن منتخب كوريا من التسجيل مبكرا باختراق من العمق لجيونغ وويونغ (2)، ومن خطأ دفاعي أضاف تشو يونغ ووك الهدف الثاني (19)، وحاول الجهاز الفني تدارك الموقف بإجراء تبديل مبكر بدخول عبدالعزيز ناجي بدلا من بدر جمال (22) لكن من دون جدوى.



وأضاف بارك سونغ هو الهدف الثالث من ضربة حره سكنت الزاوية العليا (44)، وتمكن جيونغ وونغ من تسجيل الهدف الرابع (45).



وفي الشوط الثاني واصل الكوري أفضليته وتلاعب بدفاعات «الأزرق» المفكك، وأضاف جيونغ وويونغ الهدف الخامس (47)، ثم سجل اوم ونغ سونغ الهدف السادس (51)، وسو يونغ الهدف السابع (73)، كما اضاف باك جو يونغ الهدف الثامن (80)، ثم سجل ان جيونغ الهدف التاسع (95) لتنتهي المباراة بخسارة قاسية لـ «الأزرق».



ولحساب منافسات المجموعة ذاتها، تعادل البحرين مع تايلند 1-1 ليضع كل منهما نقطة واحده في رصيده. وتقام الجولة الثانية غدا الخميس حيث يلتقي منتخبنا مع البحرين، وكوريا الجنوبية مع تايلند.