مبارك الخالدي



عادت الى البلاد امس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي قادمة من مدينة البصرة، بعد ختام مواجهته مع فريق الزوراء، وفوزه 2-1 في افتتاح منافسات الجولة الاولى من المجموعة الثالثة لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي. وحصل نجم الفريق الظهير حمد القلاف على جائزة افضل لاعب.



ومن المقرر ان يستأنف الأخضر تدريباته غدا على ستاد صباح السالم تحضيرا لخوض الجولة الثالثة من دوري زين الممتاز المقرر انطلاقها 27 الجاري، حيث سيستضيف فريق خيطان.



ومن جانبه قدم رئيس مجلس إدارة النادي عبدالعزيز عاشور مكافأة مالية 1000 دولار لكل لاعب بعد الفوز على الزوراء تحفيزا للاعبين على الأداء العالي الذي قدموه خلال المباراة.