هادي العنزي



تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل على نظيره الصليبخات 3-0 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على ملعب ستاد علي صباح السالم بنادي النصر. سجل أهداف «الأحمر» وليام باروس (هدفين)، وفيصل عجب، وخسر الفريق جهود مهاجمه البرازيلي فيتور دا سيلفا للإصابة، ومن المتوقع أن يبتعد لمدة تصل إلى 6 أسابيع.



وجاءت المباراة بأفضلية الفحيحيل على مدار الشوطين، واطمأن المدرب السوري فراس الخطيب على جاهزية أغلب اللاعبين، بعدما قدموا أداء جيدا في اللقاء، قبل ملاقاة القادسية في الجولة الثالثة لدوري زين للدرجة الممتازة 30 سبتمبر الجاري.



من جانبه، أشاد مدير الفحيحيل نجم العنزي بأداء فريقه أمام الصليبخات، وقال لـ «الأنباء»: «جاءت التجربة مفيدة بشكل كبير، سواء من حيث الأداء، أو النتيجة، وعادت بمردود إيجابي على نفسية اللاعبين، ونأمل أن تكون خير تحضير قبل مواجهة القادسية»، لافتا إلى عدم مشاركة الحارس أحمد عادي للإصابة.