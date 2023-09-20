الزيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة في مجالات التعاون الوثيق بين البلدين الصديقين



بحفظ الله ورعايته، يغادر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن اليوم الأربعاء متوجها الى الصين تلبية للدعوة الموجهة من قبل الرئيس الصيني شي جين بينغ للقائه ولحضور حفل افتتاح الدورة



الـ 19 للألعاب الأولمبية الآسيوية التي ستعقد في مدينة هانغشو.



وتستهدف الزيارة الرسمية لسموه تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة في مجالات التعاون الوثيق بين البلدين الصديقين. هذا، وتتسم العلاقات الكويتية - الصينية بطبيعة خاصة، إذ تعد الكويت أول بلد خليجي يقيم علاقات ديبلوماسية كاملة مع الصين منذ عام 1971 وهي علاقات آخذة في التطور وتتصف ببعد إستراتيجي يخدم رؤية الكويت التنموية من جهة وتطلعات الصين الاستشرافية من جهة أخرى.



وكانت الكويت اول دولة عربية تبادر بتوقيع مذكرة تفاهم مع الصين بشأن البناء المشترك لمبادرة «الحزام والطريق» وحرصت على تعزيز التعاون مع الصين في مختلف المجالات وتوثيق أواصر المصالح المشتركة، لاسيما مع طرح رؤيتها التنموية الإستراتيجية (كويت جديدة 2035) التي تسعى الى تطوير اقتصاد متنوع ومستدام، وهو ما يتوافق بشكل كبير مع إستراتيجية مبادرة الحزام والطريق.





