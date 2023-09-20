هالة عمران



ترأس د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الأول لـ «المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر»، لعرض الموقف التنفيذي لمشروعات الهيدروجين الأخضر.



وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن إنشاء «المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر» يأتي في إطار جهود الدولة لتوطين تلك الصناعة الواعدة، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء كيان مؤسسي يتولى تنسيق وإدارة كل ما يخص ذلك الملف الحيوي.



وأكد مدبولي أنه من خلال هذا المجلس سيتم خلق آلية سريعة للموافقة على مشروعات الهيدروجين الأخضر، مضيفا أنه من المقرر، في وقت قريب، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.



ووجه رئيس الوزراء بتشكيل «لجنة تنفيذية»، لتلقي الطلبات واستصدار الموافقات المطلوبة، على أن تضم ممثلين من مجلس الوزراء، ووزارتي الكهرباء والبترول والثروة المعدنية، وصندوق مصر السيادي، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحيث يتم تقديم الطلبات الخاصة بمشروعات الهيدروجين الأخضر إلى تلك اللجنة، وتكون الأخيرة معنية بالتواصل مع باقي الجهات للحصول على الموافقات، كما ترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر.



كما وجه مدبولي بالنظر في إطلاق حزمة حوافز استثنائية إضافية للشركات الأولى التي ستقوم بتوقيع العقود النهائية، شريطة حيازة تلك المشروعات على التمويل اللازم، وكذلك جاهزيتها للبدء الفوري في التنفيذ.