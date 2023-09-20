بيروت ـ أحمد عز الدين



استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفدا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة نائب الأمين العام للجبهة جميل مزهر، بحضور مسؤول الملف الفلسطيني في حركة أمل محمد الجباوي وتناول اللقاء الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والوضع في مخيم«عين الحلوة».



وبعد اللقاء قال مزهر: بحثنا ما يجري في مخيم «عين الحلوة» وقدرنا الجهود التي يبذلها الرئيس بري من أجل إسقاط المؤامرة وحقن الدم الفلسطيني.



واضاف: هناك مؤامرة كبيرة ومخطط كبير يستهدف الوجود الفلسطيني في هذه المخيمات، ويستهدف قضية اللاجئين، ويستهدف أيضا الاستقرار اللبناني والشعب والوجود اللبناني، هذه مؤامرة ومخطط كبير وبالتالي جرى الحديث مطولا من أجل ان نعمل معا لإسقاط هذه المؤامرة وحقن الدم الفلسطيني ومحاصرة كل المحاولات التي تستهدف إشعال النيران في المخيم لأن هذا يشكل خطرا كبيرا على الوجود الفلسطيني باعتبار أن مخيم عين الحلوة هو المخيم الاكبر وعاصمة الشتات، لذلك نحن نحرص جدا على التفاعل مع الرئيس بري، وبالتواصل والتنسيق المشترك من أجل محاصرة هذه الفتنة ومحاصرة ما يجري من مخططات تستهدف الوجود الفلسطيني والمخيمات الفلسطينية وقضية اللاجئين والشعب اللبناني.



وختم: بالتأكيد من خلال هذه الجهود وهذا العمل المتواصل والجهد المقدر للرئيس بري، بالتأكيد سننجح بإسقاط هذا المخطط وهذه المؤامرة التي تستهدف الفلسطينيين واللبنانيين معا.