أوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن جميع المسحات الطبية (فحص فيروس كورونا) التي تم إجراؤها لطلبة أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية "سليمة"، حيث تبين ان ارتفاع درجات الحرارة للطابة كانت نتيجة التغيرات الجوية واصابتهم بالانفلونزا الموسمية.



وأكدت الإدارة أن القيادة العليا بوزارة الداخلية تولي اهتماماً كبيراً لأبنائنا الطلبة وحريصة على توفير الرعاية اللازمة لهم حفاظاً على الصحة العامة للطلبة.

جاء ذلك عطفا على بيان سابق للإدارة تطرق الى الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الأكاديمية بالتعاون مع ادارة الشئون الصحية وزارة الصحة (الصحة الوقائية) حفاظاً على سلامة الطلبة.