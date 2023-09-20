أعلنت وزارة النفط فوز وتزكية دولة الكويت وللمرة الأولى بأربعة مقاعد مجتمعة في اللجان التنفيذية والتابعة لمجلس البترول العالمي للفترة بين عامي 2023 و2026 في الانتخابات التي عقدت أخيرا بمدينة كالجري الكندية على هامش اجتماعات الدورة ال24 للمجلس.



وأكدت (النفط) في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن هذا الإنجاز المرموق والرائد على مستوى العالم يثبت بكل فخر واعتزاز إمكانات الوزارة وكوادرها الوطنية الفنية بالمشاركة في كبرى المحافل والمنظمات البترولية العالمية.



وقالت إن الفائزين بالمناصب الأربعة في اللجان التنفيذية لمؤتمر البترول العالمي هم وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية خالد الديين لمنصب لجنة البرنامج العلمي وفي لجنة الشباب تم الفوز بمقعدين لكل من دلال العوهلي ومحمدالراشد وفي اللجنة التنفيذية فاز الدكتور طلال البذالي بمنصب نائب الرئيس لشؤون التسويق.



وذكرت أن قطاع الشؤون الفنية في الوزارة يقع ضمن أهدافه الاستراتيجية تعزيز دور دولة الكويت الفاعل في المحافل الدولية والمنظمات الدولية وبالأخص المجالس البترولية حيث ان الأهداف المنشودة من ذلك هو إبراز إسهامات دولةالكويت ومرئياتها الفنية والاستراتيجية في مجال الصناعة البترولية.



ونقل البيان عن وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح قوله إن الفوز بالمقاعد الأربعة يعتبر تتويجا لجهود حثيثة ودؤوبة من الوزارة في دعم الكوادر الفنية الوطنية لإبراز مكانة دولة الكويت في المحافل والمنظمات البتروليةالدولية متمنيا لهم التوفيق والنجاح ورفع اسم البلاد عاليا في الأوساط النفطية العالمية.



وشدد الشيخ نمر الصباح على حرص وزارة النفط على إعداد الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتها باعتبارها رأس المال الحقيقي لدولة الكويت.



يذكر أن مجلس البترول العالمي (WPC) يعتبر أحد المنظمات غير الحكومية وفقا لاعتماد الأمم المتحدة ويعنى بتعزيز الإدارة المستدامة واستخدام الموارد البترولية في العالم لمصلحة الجميع.