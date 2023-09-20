كرم المستشار بالديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود، اللاعب البطل عبدالله بوشهري، بحصوله على لقب البطولة الاحترافية العالمية للفنون القتالية المختلطة المقامة في أبوظبي، مثمناً المشاركات المشرفة لأبطال وبطلات الكويت وحصولهم على بطولات وميداليات متنوعة ومراكز متقدمة رفعت اسم الكويت في المحافل الرياضية العالمية.

وأكد الحمود على أن هذه النماذج الكويتية الشبابية تستحق الدعم والتقدير كونها تساهم في خلق جيل مسؤول ينهض بالكويت في شتى المجالات وأن تكريم الشباب المتميزين توليه الدولة الاهتمام الأكبر للشد من أذرهم وتحفيزهم على الابداع ومواصلة العطاء والتميز، متمنيا له ولجميع شباب الكويت كل التوفيق والنجاح لمواصلة تحقيق المزيد من الانجازات لرفع راية كويتنا في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.