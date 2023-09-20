الاء خليفه

أعلنت وكيل وزارة التعليم العالي بالتكليف لمياء الملحم، في بيان رسمي " أنه تنفيذا لتوجيهات وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع ، بأهمية زيادة تقديم فرص تعليمية ذات جودة عالية للطلبة الراغبين في دراسة برنامج البكالوريوس تخصص الطب البشري، من أجل تزويد المنظومة الصحية بكوادر وتخصصات طبية متميزة ذات جودة وكفاءة عالية لسد حاجة سوق العمل في هذا القطاع الحيوي انسجاما مع الخطط الاستراتيجية للدولة ، سيتم فتح باب التسجيل في خطة الشواغر للبعثات الخارجية للتخصصات الطبية (الطب البشري) في (استراليا) للعام الجامعي 2023/ 2024 للطلبة الكويتيين من خريجي الثانوية العامة (النظام الموحد) أو ما يعادله بالقسم العلمي الحاصلين على الثانوية في عامي ( 2021 ـ 2022 و 2022-2023) .

وأوضحت الملحم أنه نظرا لاشتراط جامعات الدول الأجنبية للقبول في السنة التمهيدية في التخصصات الطبية (طب البشري) الحصول على مستوى محدد باللغة الإنجليزية، لذا يشترط للراغبين في التسجيل بخطة بعثات الشواغر تقديم وإرفاق شهادة اختبار الأيلتز (الأكاديمي/ UKVI) بدرجة (6.5) كحد أدنى، وألا تقل عن درجة (6) في أي بند من بنود الاختبار، أو ما يعادل ذلك للدرجة الكلية والبنود في اختبار التوفل.

وأشارت وكيل وزارة التعليم العالي أن التسجيل الالكتروني في خطة الشواغر سيكون اعتبارا من يوم السبت الموافق الجاري 30 ويستمر حتى تمام الساعة 2:00 ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر المقبل، ولمعرفة الإرشادات، وشروط القبول، وللتسجيل الدخول مباشرة عبر برنامج الطب البشري من خلال الموقع الالكتروني للوزارة. www. mohe.edu.kw

وذكرت الملحم أنه في حال رغبة المقبولين في خطة بعثات الوزارة للعام الجامعي 2023-2024 أو بخطة الإيفاد المباشر للتخصصات الطبية أو بعثات التميز، بالتقديم لخطة بعثات الشواغر، فإنه يجب عليهم الانسحاب من تلك البعثة حتى يتسنى لهم التسجيل في خطة الشواغر، علما أنه في حال عدم قبولهم في خطة الشواغر فلن تتم إعادة المقعد الذي تم الانسحاب منه.

وأثنت الملحم على تعاون مكاتب وزارة التعليم العالي الثقافية في دول الإفاد وما تقوم به من جهود تتواءم مباشرة مع أهداف الوزارة، والتي تأتي في إطار اهتمام الدولة بالعنصر البشري، وتهيئة الفرص لتمكين الشباب الكويتي الواعد من الحصول على بعثات خارجية تتوافق مع جودة مخرجات التعليم العالي لتلبية احتياجات سوق العمل بهدف تعزيز القدرة التنافسية للكويت عالميا.