مريم بندق

أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان، أنه تم إقرار سياسات موحدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في عدة قضايا منها التدريب أثناء العمل، لافتا إلى إقرار السياسة الموحدة فيما يتعلق بالتعاقد، وأيضا في قضية شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية، وتم إقرار عدة موضوعات أخرى لها علاقة في التنمية الإدارية والتنمية الوظيفية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

جاء تصريح د. عصام الربيعان بعد اجتماع رؤساء ووكلاء أجهزة الخدمة المدنية لدول مجلس التعاون الخليجي صباح اليوم .

من جانبه، قال مدير عام المراجعة والمتابعة الإدارية بوزارة العمل في سلطنة عمان عبدالله بن مهنا، إن من أهم الموضوعات والمبادرات التي تم إقرارها تتعلق بقضايا الخدمة المدنية والموارد البشرية، وتوحيد أسعار شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية وأيضا تمت مناقشة العديد من الموضوعات المقدمة من الدول الأعضاء، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.