أكد المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أنها تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين للانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل في جو النزاهة والشفافية، مؤكدا انه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات اللوجستية المستخدمة في العملية الانتخابية، والتي تليق بأهمية الاستحقاق الدستوري.

وقال المستشار بنداري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده للاعلان عن تفاصيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة انه سيتم في تحديد 25 سبتمبر الجاري الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات.

وسيتضمن الجدول الزمني للعملية الانتخابية جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأعلن عن قواعد وضوابط أساسية للترشح لمنصب رئيس الجمهورية والتي حددتها في 8 نقاط، كما وضعت ضوابط إجرائية لقبول الترشح، والتي تضمنت أن يكون المرشح مصريا لأبوين مصريين، وألا يسبق أن حمل والداه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

وأشار الى ان الهيئة الوطنية للانتخابات حددت ضوابط إجرائية لقبول الترشح والتي نصت على أن يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظات على الأقل وبحد أدنى ألف من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح.

ووفقا للدستور فإنه يجب أن تعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة قبل 2 مارس 2024م، حيث تضمن النصوص الدستورية إعلان النتيجة قبل شهر من انتهاء مدة الرئاسة الحالية التي تنتهي في 2 أبريل المقبل.