بدأ العاهل البريطاني تشالز الثالث زيارة دولة إلى فرنسا بعد 6 أشهر من إرجائها، للاحتفال بإعادة إطلاق الصداقة الفرنسية - البريطانية بعد التوترات المرتبطة بـ «بريكست».

ووصل الملك تشالز الثالث إلى مطار أورلي الباريسي مع زوجته كاميلا، حيث كان في استقبالهما رئيسة الوزراء الفرنسية اليزابيت بورن.

والزيارة التي تستغرق 3 أيام «تأتي في إطار من تقارب العلاقات بين بريطانيا وفرنسا» بعد مرحلة أولى من «إعادة التواصل» كما قال قصر الاليزيه.

وأكد «الاليزيه» أن الملك تشالز كان حريصا على فكرة «السير على خطى والدته» الراحلة الملكة اليزايث الثانية.