وجه النائب داود معرفي سؤالا لوزير التربية ووزير التعليم العالي د.عادل المانع، جاء فيه:

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في وقت سابق أن مجلس إدارتها قد اجتمع في يوم الخميس بتاريخ 4/5/2023 (الاجتماع رقم 151)، حيث قرر فيه إلغاء إعلان التعيينات مع إبقاء إعلان البعثات في الهيئة، وذلك لتوفير فرص تعيين متكافئة وشروط ومعايير عادلة ومتساوية وليتم اختيار المتقدمين على أسس موضوعية تحقق العدالة للجميع وبعد أكثر من شهر تقريبا أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عبر موقعها أن خطة التعيينات لحملة الماجستير والدكتوراه ستتم فور الانتهاء من تحديد المؤهلات والتخصصات المطلوبة وبالتنسيق مع الكليات وإدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس، إلا أنه نمى إلى علمي أنه بتاريخ 25 يوليو 2023 قد تم إرسال كتاب رسمي يحمل رقم المرجع 52634 من قبل نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والتدريب إلى عميد كلية التربية الأساسية به أسماء 13 متظلما فقط من المتظلمين من قرار إلغاء التعيينات السابق يطلب فيه مطابقة شروط التعيينات عليهم تمهيدا لعرضهم على مجلس إدارة الهيئة القادم ليتم اعتماد تعيينهم رغم وجود أكثر من 150 متقدما ومتظلما قد تم تجاهلهم ولم يتم التعامل معهم بالطريقة ذاتها، وعليه:



1- يرجى تزويدي بأسباب اختيار الـ 13 متظلما فقط من بين جميع المتظلمين والمتقدمين للإعلان السابق الملغى؟ وتزويدي بنسخة عن الشروط والمعايير المستخدمة لمطابقة شروط التعيينات عليهم على الرغم من قيام مجلس إدارة الهيئة بإلغاء إعلان التعيينات لوضع شروط جديدة ولتحقيق العدالة لجميع المتقدمين كما أعلنت على موقعها الرسمي.



2- هل المتظلمون الـ 13 الذين تم اختيارهم بالكتاب المرسل للعميد قد حصلوا على درجة الماجستير والدكتوراه من جامعات أجنبية أو عربية معتمدة ومقبولة وبتفرغ كامل من الهيئة كما تشترط الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على المتقدمين للبعثات وكما هو معمول به بإعلان التعيينات الأخير بجامعة الكويت؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدي بما يدل على ذلك للمتظلمين، أما إذا كانت الإجابة بالنفي فيرجى تزويدي بملفات جميع المتظلمين على إلغاء التعيينات والسند القانوني لعدم مطابقة هذا الشرط رغم وجود حكم قضائي نهائي من محكمة التمييز يشترط التفرغ الكامل.

3- هل قامت الهيئة مؤخرا بنشر إعلان جديد للتعيينات؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدي بالإعلان الجديد، إذا كانت الإجابة بالنفي يرجى تزويدي بأسباب استثناء وتمييز المتظلمين المذكورين بكتاب نائب المدير العام من شروط التعيينات في خطة التعيينات التي أشارت الهيئة الى أنها ستستأنفها فور الانتهاء من تحديد المؤهلات والتخصصات المطلوبة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة للجميع كما صرحت الهيئة.

4- ما صحة وجود شكوى ضد رئيس قسم التربية البدنية والرياضة السابق بصفته بسبب قيامه بالتوقيع (إلكترونيا)، وذلك بعد انتهاء فترة رئاسته للقسم على جميع طلبات مباشرة العمل لأعضاء هيئة التدريس بقسم التربية البدنية والرياضة المكلفين بالعمل في الفصل الدراسي الصيفي 2020/2021 رغم وجود رئيس قسم جديد لأكثر من 4 أشهر؟ إذا كانت الإجابة بالنفي يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن جميع طلبات مباشرة العمل لأعضاء هيئة التدريس بقسم التربية البدنية والرياضة المكلفين بالعمل للفصل الدراسي الصيفي 2020/2021، وإذا كانت الإجابة بنعم، فهل شكلت لجنة تحقيق في هذا الأمر؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بصور ضوئية عن الشكوى وقرار تشكيل لجنة التحقيق ومحاضر اجتماعات اللجنة والنتيجة التي توصلت إليها اللجنة، أما إذا كانت الإجابة بالنفي فما سبب عدم قيام إدارة الهيئة بالتحقيق في الشكوى؟ وما صحة ترشيحه لمنصب عميد كلية التربية الأساسية رغم وجود العديد من الشكاوى ضده ولم يتم التحقيق فيها؟

5- ما أسباب قيام رئيس قسم التربية البدنية والرياضة السابق والحالي بصفتهما بالتجديد لعضو هيئة تدريس غير كويتي في تخصص أداء وتدريس الكرة الطائرة رغم وجود عضوي هيئة تدريس كويتيين يقومان بتدريس التخصص ذاته وعدم اكتمال النصاب التدريسي لأحدهما بالرغم من وجود شكوى بخصوص ذلك؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن الشكوى ونتيجة التحقيق وأسباب عدم التزام إدارة الهيئة بالإحلال وتزويدي بصورة ضوئية من قرار التعاقد موضحا فيه التخصص الذي تم تعيينه عليه، إضافة إلى جميع الجداول الدراسية والمقررات الدراسية التي يقوم بتدريسها منذ تعيينه بالهيئة وشهادة الماجستير والدكتوراه الحاصل عليها.