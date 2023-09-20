وجه النائب عبدالله فهاد سؤالا الى وزير الصحة د.أحمد العوضي.



جاء كالتالي:



تضمن تقرير ديوان المحاسبة بشأن الرقابة على أعمال وزارة الصحة عدة مخالفات تتعلق بوجود كميات كبيرة من الأدوية والمستهلكات الطبية منتهية الصلاحية بمخازن المستودعات الطبية بمنطقة صبحان وفي المستشفيات والمراكز الصحية دون اتخاذ الوزارة الإجراءات الجادة لاستبدال تلك الأدوية والمستهلكات من الشركات الموردة، ما أدى الى استمرار ارتفاع رصيد تلك الأدوية والمستهلكات خلال السنة المالية 2021/2022 والبالغ قيمة ما أمكن حصره منها ما جملته 6.844.281.000 دينار كويتي، ما يعد هدرا للمال العام.



إفادتي بالإجابة عن الأسئلة التالية:



1 - تزويدي بكشوف مفصلة لأصناف الأدوية والمستهلكات الطبية منتهية الصلاحية بمخازن المستودعات الطبية وكمياتها.



2 - هل قامت الوزارة بالإجراءات اللازمة لاستبدال تلك الأدوية والمستهلكات من الشركات الموردة؟



3 - هل اتخذت الوزارة كل الإجراءات اللازمة للحد من الهدر في المال العام الناتج عن انتهاء صلاحية الأدوية والمستهلكات الطبية دون استخدامها؟



4 - ما الإجراءات التي قامت بها الوزارة لضبط الجوانب الفنية والقانونية في التعاقدات المبرمة مع الموردين بما يكفل تلافي هذا الهدر مستقبلا؟