مريم بندق



شارك ⁧ديوان الخدمة المدنية في اجتماعات اللجان الوزارية للخدمة المدنية والعمل والشؤون والتنمية الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي، وتم خلالها تكريم الكفاءات بقطاع الخدمة المدنية وقطاعات أخرى في الكويت.



هذا، وشارك رئيس «الديوان» د.عصام الربيعان في ختام أعمال الاجتماع في حفل التكريم الذي شهد تكريم 5 قيادات حكومية كويتية بوسام الكفاءات، وهم: مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام، ورئيس قوة الإطفاء العام الفريق الركن خالد المكراد، ووكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي، والوكيل المساعد للشؤون الإدارية بالتكليف بوزارة الدفاع أماني عثمان.



وتم خلال الاجتماعات مناقشة التوصيات المرفوعة من اللجان الوزارية لوكلاء الوزارات إلى جانب المواضيع ذات العلاقة بالتعاون المشترك في مجالات الخدمة المدنية والعمل واستراتيجية مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية وتنمية رأس المال البشري ومناقشة التحديات التي تواجه السوق الخليجية المشتركة في العمل الحكومي وعدد من المواضيع الأخرى ذات الاهتمام المشترك.



وتأتي مشاركة «الديوان» انطلاقا من حرص الكويت على تعزيز أطر التعاون الخليجي لتطوير منظومات العمل الحكومي لمواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة في مجالات الخدمة المدنية، بما ينعكس إيجابا على تنمية الموارد البشرية وتطوير منظومة الخدمة المدنية الخليجية.