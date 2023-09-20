أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 82ر3 في المئة خلال شهر أغسطس الماضي على أساس سنوي.



وقالت (الإحصاء) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاربعاء إن معدل التضخم في الكويت ارتفع في اغسطس بنسة 15ر0 في المئة على أساس شهري (مقارنة بيوليو الماضي).



وأضافت أن ارتفاع التضخم على أساس سنوي جاء لزيادة في أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والتعليم والكساء والملبوسات.



وذكرت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في اغسطس الماضي بنسبة 7ر5 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2022 كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة بلغت 30ر0 في المئة على أساس سنوي.



وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 97ر6 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 23ر3 في المئة وكذلك معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 59ر2 في المئة.



وذكرت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 60ر2 في المئة في حين شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 11ر3 في المئة في أغسطس مقارنة بالشهر ذاته من 2022.



وبينت أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 66ر1 في المئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 31ر3 في المئة في حين ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 40ر0 في المئة.



وأضافت أن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في اغسطس الماضي بنسبة 07ر3 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 33ر4 في المئة.



وبينت أن مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في شهر اغسطس باستثناء الأغذية والمشروبات سجل ارتفاعا نسبته 32ر3 في المئة على أساس سنوي.



ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس مستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشر أساس لقياس النمو أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسيات المالية والنقدية.