عبدالعزيز الفضلي



أبلغ وكيل التعليم العام أسامة السلطان المناطق التعليمية بعدم الاستعانة بالمعلمين غير الكويتيين للعمل في تعليم الكبار «المسائي» إلا في حالة وجود نقص في الكوادر الوطنية.



وقال السلطان، في تعميمه الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه، انه نظرا لبدء العام الدراسي الجديد 2023/2024، برجاء التعميم على كافة مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية التابعة، بإعطاء أولوية التكليف للمعلمين الكويتيين للعمل بمراكز تعليم الكبار ومحو الأمية وعدم الاستعانة بالمعلمين غير الكويتيين إلا في حال وجود نقص في الكوادر الوطنية ببعض التخصصات النادرة.