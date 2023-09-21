أعلنت دار الآثار الإسلامية بدء موسمها الثقافي الـ 28 يوم الاثنين المقبل في مركز اليرموك الثقافي بعنوان «دار الآثار الإسلامية والمستقبل».



وقالت الدار في بيان صحافي إن هذا الموسم يمثل مستقبلا وتطلعا جديدا للدار ومجموعة الصباح الآثارية لمالكيها الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح - طيب الله ثراه - وزوجته الشيخة حصة الصباح المشرف العام لدار الآثار الإسلامية والمالك الشريك للمجموعة.



وبينت أن هذا الموسم يتميز بإصدار طابع بريدي احتفاء بالذكرى الـ 40 لتأسيس وافتتاح دار الآثار الإسلامية وهو شعار الموسم هذا العام.



وأوضحت ان الموسم سيستهل بالمحاضرة السنوية مع د.زياد طارق رجب 25 الجاري ويستمر بمحاضرات أسبوعية يقدمها نخبة مختارة من الخبراء والأساتذة المحليين والدوليين تتضمن 25 محاضرة و4 ورش عمل متنوعة تبدأ بورشة تلاوة القرآن الكريم.



وأضافت ان الموسم يتخلله 29 أمسية موسيقية متنوعة من الكلاسيكيات وموسيقى التراث وصولا إلى الموسيقى الغربية المعاصرة وكذلك الموسيقى الديبلوماسية بالتعاون مع مختلف السفارات، كما تتضمن عرضين مسرحيين كلاسيكيين للكاتب الشهير ويليام شكسبير من إخراج حمد القناعي وآليسون شان برايس.



وذكرت أن هناك عشرات البرامج التعليمية للأطفال من عمر 3 شهور حتى 16 سنة إضافة لمهرجانين سنويين هما مهرجان الخريف ويوم المتاحف العالمي كما سيكون في هذا الموسم حوار وحلقة نقاشية مميزة مع الكاتب واسيني الأعرج وكيفية وصول مؤلفاته إلى العالمية.



وأشارت إلى أهم فعاليات الموسم الثقافي الـ 28 افتتاح معرضين الأول في شهر أكتوبر المقبل بعنوان «العربية السعيدة إلى روما: قنطرة بين بحار ثلاثة» يستعرض تحفا من مجموعة الصباح الآثارية تعود إلى عصر ما قبل الإسلام في جنوب الجزيرة العربية ويبين تأثير روما عليها من القرن الأول الميلادي إلى الثالث الميلادي.



وبينت أن المعرض الثاني سيفتتح في فبراير 2024 بعنوان «فجر الحضارة» بالتعاون مع طلبة قسم التاريخ في جامعة الكويت ويتناول فترة زمنية يبرز فيها بداية ظهور الحضارة من خلال القطع الفنية النادرة في مجموعة الصباح الآثارية.



وقالت الدار إنها ستشارك ممثلة بمجموعة الصباح الآثارية في عدة معارض دولية وعالمية منها 3 معارض في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة معرض «زينة البلاط الملكي الهندي» في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية في أكتوبر المقبل ومعرض «الأندلس عبر الزمان والمكان» في جامع (الشيخ زايد الكبير) في نوفمبر المقبل و«كارتييه: إلهام إسلامي وتصميم حديث» بمتحف اللوفر أبوظبي في نوفمبر المقبل أيضا.



وأفادت بأنها ستشارك كذلك في معرض بعنوان «مائدة السلطان: فن الولائم» في ديسمبر 2023 بولاية كاليفورنيا الأميركية ومعرض «عجائب المخلوقات» بمتحف سان دييغو للفنون بالولايات المتحدة سبتمبر 2024 ومعرض «المغول العظماء في متحف فيكتوريا وألبرت» في نوفمبر 2024.



ويقدم هذا الموسم أنشطة كثيرة ومتنوعة للأطفال كورش الأطفال الفنية ويوم العائلة وكذلك برنامج تدريبي بعنوان «تجارب العلوم» إضافة إلى برامج البستنة للأطفال والتي ستكون في كل من المركزين الثقافيين الأمريكاني واليرموك وذلك لتعزيز الوعي وخلق فرص التعلم والإبداع وتشجيع المرح وفعاليات مكتبة الأطفال وبرامج الدورات التدريبية المختلفة للمتطوعين الصغار.



وتهدف الدار إلى تشجيع طلبة المدارس الحكومية والخاصة على المشاركة في برنامج الزيارات الميدانية للفصول المدرسية، وذلك لتعزيز التفكير النقدي والتواصل والتعاون إضافة إلى الإبداع وهي العناصر الأربعة التي يتم تعريفها على أنها مفتاح النجاح في المستقبل من خلال الشراكة والاندماج في القرن الـ 21 والعمل مع موظفي الدار.



كما تقدم تطبيقات عملية لبرنامج جامعة هارفارد العريقة التابع لكلية الدراسات العليا في قسم التربية بعنوان «إبداع التفكير الصفري» إذ يستعرض البرنامج العديد من التحديات المتنوعة والممتعة وذلك لتطوير التفكير النقدي وتعزيز العمل الجماعي وهو متاح لجميع الأعمار والمستويات التعليمية.



وتفتح الدار أبوابها للعمل التطوعي في هذا الموسم ويمكن للراغبين من سن 16 سنة وما فوق التقديم على برامج التطوع المتنوعة سواء لقسم الإرشاد المتحفي أو للمكتبة وبرامج الأطفال وهي متاحة باللغتين العربية والإنجليزية.



وتقدم دار الآثار رحلات ثقافية في الجوار وفي هذا العام ستكون الوجهة الأولى إلى المملكة العربية السعودية في نجران وجازان ورحلة ثقافية أخرى إلى مراكش في المغرب.



ويمكن متابعة جميع الأخبار والفعاليات عبر حسابات دار الآثار الإسلامية الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي (www.darmuseum.com).