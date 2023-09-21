القاهرة - ناهد إمام



ترأست نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعا موسعا للإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، ولفريق عمل برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، لبدء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بنسبة 15%.



ووجهت القباج الشكر للرئيس الجمهورية على اهتمامه بالفئات الأولى بالرعاية، وحرصه على تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية عن كاهل هذه الشريحة من المواطنين، وذلك ضمن القرارات الرئاسية الخاصة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وإقرار زيادات خاصة بفئات العاملين بالدولة، وبأصحاب المعاشات، وبمستفيدي تكافل وكرامة، وبالصحافيين، بالإضافة إلى رفع نسبة حد الإعفاء الضريبي.



وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هذه الزيادة هي الثانية بنسبة 15%، وذلك بعد الزيادة الأولى بنسبة 25% التي أقرها رئيس الجمهورية في مارس الماضي لمستفيدي الدعم النقدي المشروط، ليصل إجمالي نسبة الزيادة المقررة حتى الآن إلى 40% خلال العام الحالي، على أن يتم البدء في صرف زيادات تكافل وكرامة في أكتوبر المقبل.



وأكدت القباج، أن مصر نجحت بالفعل في توفير حزمة كبيرة من تدابير الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد الأولى بالرعاية انطلاقا من تبني وزارة التضامن الاجتماعي مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، حيث بلغ إجمالي قيمة المخصصات المالية التي وفرتها الحكومة في الموازنة العامة للدولة بالعام المالي 2023-2024 لكافة برامج الحماية الاجتماعية حوالي 550 مليار جنيه، ويبلغ نصيب المساعدات النقدية منها ما يقرب من 36 مليار جنيه.



الجدير بالذكر، أن المخصص المالي الذي يتم توجيهه للدعم النقدي يشمل عدة فئات مستهدفة بما يشمل الأسر تحت خط الفقر التي لديها أطفال، والسيدات المعيلات من الأرامل والمطلقات والمهجورات، والأيتام، وذوي الإعاقة، وكبار السن من الفئات الأولى بالرعاية.



ومن المتوقع أن تزيد موازنة الدعم النقدي بعد هذه الزيادة الثانية بقيمة 4.8 مليارات جنيه، بالإضافة إلى ما يقدم من حزم متكاملة من المنافع والدعم الغذائي وتكافؤ الفرص.