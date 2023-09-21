بيروت - أحمد عز الدين



عقد النائب إلياس جرادة مؤتمرا صحافيا، في مجلس النواب، بحضور المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين مارون الخولي وأعضاء من الحملة، تناول فيه موضوع النزوح السوري وقدم اقتراح قانون لتنظيم الوجود السوري في لبنان.



وقال جرادة: «ان هذا الاقتراح يرمي الى تنظيم وجود النازحين السوريين، فلبنان ليس بلدا للتوطين. ونحن لا نتخطى الدستور ونتمنى ألا يبقى الموضوع صخبا اعلاميا وان يترجم هذا الصخب الى افعال والى عمل تشريعي ورقابي، ان في المجلس النيابي او من قبل الجهات التي تعنى بالشأن العام».



وأضاف: «الموضوع اصبح ضاغطا جدا على المجتمع اللبناني، سواء اقتصاديا او أمنيا او اجتماعيا أو ديموقراطيا. وضحية النزوح السوري في لبنان هما الشعبان اللبناني والسوري. نحن لا نتجنى على الشعب السوري وننظر الى مستقبل الشعبين.



وتابع: ان موطئ الامان للنازح لن يكون الوطن اللبناني الذي يعاني ما يعانيه اقتصاديا، اضافة الى الموضوع الديموغرافي بكل صراحة، والوضع الاقتصادي والاجتماعي والتهديد الديموغرافي وتلكؤ السلطات اللبنانية منذ سنة 2011 الى الآن في معالجة هذا الموضوع، وكذاك تلكؤ المجتمع الدولي من دول ومنظمات رسمية ومفوضية اللاجئين في اتفاقيات عقدت تتولى معالجة صحيحة للنازحين السوريين. هناك تلكؤ من قبلها وتلكؤ من الحكومات المتعاقبة في لبنان لغايات، إما للعجز او لأمر آخر».



وأضاف: «كان لابد من إطلاق الصرخة، وكانت الدعوة لمجلس الوزراء لبحث موضوع النزوح السوري تحت ضغط العريضة النيابية. حصلت محاولة لعقد مجلس الوزراء وفشلت، ولا نعرف السبب. سمعنا الصرخات حتى من وزير الشؤون الاجتماعية».



وأكد انه لابد من موقف وطني. أمام تلكؤ السلطات اللبنانية، فإننا كنواب ومجتمع مدني يعنينا تحصين المجتمع اللبناني وأخذ موقف وطني حماية للشعب اللبناني وللأجهزة الأمنية اللبنانية.



واضح ان الاقتراح يلزم مفوضية الامم المتحدة بتوطين السوريين في بلد ثالث خلال 6 اشهر، وفقا للاتفاقية الموقعة بينها وبين لبنان عام 2003، كما شدد الاقتراح على إعادة كل السوريين الذين دخلوا خلسة الى لبنان. واعتبار شهادات التسجيل الصادرة عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين انها تتطلب تسوية وضع لدى الامن العام اللبناني.



كما يطلب اقتراح القانون من وزارة العمل عدم منح اكثر من 400 الف اجازة عمل للرعايا السوريين وفقا للمهن المحددة لعمل الأجانب.