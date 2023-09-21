القاهرة - ناهد إمام



عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا تشاوريا عبر «الفيديوكونفرانس» مع أعضاء المجلس التأسيسي الخاص بـ «شركة المصريين بالخارج للاستثمار»، وعدد من رجال الأعمال المصريين بالكويت، وذلك بحضور د.فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وخبير صندوق النقد الدولي السابق، ود.صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي وشؤون مكتب الوزيرة، والسفير أسامة شلتوت سفير مصر بالكويت، والسفير أحمد بديوي، وزير مفوض تجاري بالسفارة المصرية بالكويت.



وقد شارك في الاجتماع أعضاء المجلس التأسيسي للشركة كل من: م.أشرف دوس، رجل الأعمال بالولايات المتحدة الأميركية مؤسس المنطقة اللوجيستية في الدلتا «داون تاون دلتا» في طنطا بمحافظة الغربية، ود.حسن الجراحي، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل للطباعة بالمملكة العربية السعودية، والخبير المصرفي وائل حسن مستشار التمويل العقاري السابق في بنك جي بي مورجان تشيس بالولايات المتحدة الأميركية، وعمر عبدالله شحاته رجل الأعمال بجنوب أفريقيا ومملكة ليسوتو رئيس مجلس إدارة شركة فيكتوريا أجريتك سولوشنز ورئيس منظمة مركز للتنمية والأمن الغذائي في أفريقيا بمملكة ليسوتو، ومن الكويت وليدي بحيري، متخصص في إعادة هيكلة الشركات والموارد البشرية، وم.عمر نجم، خبير التطوير العقاري بإحدى الشركات الكويتية وممثل لثلاث عشرة شركة كويتية.



وقد استهلت السفيرة سها جندي اجتماعها بالترحيب بأعضاء المجلس التأسيسي، مؤكدة أهمية هذه الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج باعتبارها مشروعا وطنيا وأحد أبرز مطالب المصريين بالخارج سواء من كبار المستثمرين الذين استجابوا لطلب المشاركة في التأسيس أو المواطنين الراغبين في الحفاظ على مدخراتهم وتنميتها، وإحدى توصيات النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج والذي عقد في أغسطس 2022، لافتة في هذا الصدد إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من الوزراء ومسؤولي الجهات المعنية، تم خلالها بحث مجالات وفرص الاستثمار الواعدة في مصر، بالإضافة إلى الاجتماعات التي عقدت مع عدد كبير من المستثمرين المصريين بالخارج، بشأن استعراض فكرة إنشاء هذه الشركة، كما تم طرح عدة مقترحات ورؤى في هذا الشأن.



وأضافت وزيرة الهجرة أن شركة المصريين بالخارج للاستثمار سيديرها بالكامل المصريون بالخارج فهم يمتلكون الكثير من الخبرات المتميزة في مجالات المال والأعمال، ويديرون شركات عالمية حققت نجاحا في السوق المصري، وقالت: «إننا ندفع باتجاه الخطوات التنفيذية التي سيتم اتخاذها للبدء الفعلي لتأسيس هذه الشركة وآلياتها والقطاعات التي ستعمل فيها، والتي ستتمثل في الاستثمار الصناعي والزراعي والتكنولوجي والعقاري والتجاري».



وأوضحت السفيرة سها جندي أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها التيسير على المستثمرين المصريين والأجانب، لافتة إلى انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عقد برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أصدر قرارات من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص.



في السياق ذاته، أعرب د.فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وخبير صندوق النقد الدولي السابق، عن تقديره لحماس هذه الكوكبة من الخبراء والمستثمرين المصريين المتميزين في عديد المجالات، وفخور بالدافع الوطني لديهم، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري قوي، كما أن الحكومة أعدت خطة تنفيذية لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار تساهم في تحسين المناخ الاستثماري بمصر، وبالتأكيد ضخ مزيد من الاستثمارات سيضمن فرصا أكبر لجذب المستثمرين في مختلف المجالات.



وفي نفس السياق، توجه السفير أسامة شلتوت، سفير مصر بالكويت، بخالص الشكر والتقدير لوزيرة الهجرة على جهودها في رعاية المصريين بالخارج، وكل مبادراتها المثمرة وبالأخص مبادرة سيارات المصريين بالخارج، التي لاقت صدى إيجابيا واسعا لدى الجاليات المصرية حول العالم، مبديا إعجابه بفكرة إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج، ومتوقعا أنها ستجذب استثمارات كبيرة بمشاركة أبناء الوطن.



فيما أعرب رجال الأعمال المصريون بالكويت، المشاركون في الاجتماع، عن تقديرهم لاهتمام وزارة الهجرة بالمستثمرين المصريين المقيمين في الخارج، مؤكدين أن الدولة قامت بمجهود كبير جدا في تحسين مناخ الاستثمار وإنشاء بينة تحتية قوية تساعد على جذب المزيد من الاستثمار، وهذا دور القطاع الخاص وقالوا إنهم بدأوا التنسيق والنقاش فيما بينهم حول قطاعات الاستثمار المختلفة المتاحة بالنسبة للشركة، لافتين إلى أنه فور الانتهاء من وضع التصور الأولي والاتفاق عليه سيتم الترويج للشركة بين الجاليات المصرية بالخارج، مؤكدين أنها ستلاقي قبولا كبيرا وصدى واسعا لديهم.