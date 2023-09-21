بيروت ـ داود رمال



زار وفد نيابي المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتيسكا في مقر عام المنسقية في اليرزة، ضم النواب غسان حاصباني ممثلا «الجمهورية القوية»، سليم الصايغ ممثلا «الكتائب» واللواء أشرف ريفي ممثلا «تجدد»، يرافقهم رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار قيومجيان ومارك سعد عن الجهاز.



وسلم الوفد المنسقة الخاصة عريضة موجهة الى الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش تؤكد وتثني على موقف مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في جريمة انفجار مرفأ بيروت، وتدعوه للاسراع في تشكيل هذه اللجنة. وتحمل العريضة 291 توقيعا من نواب وجمعيات انسانية وحقوقية لبنانية ودولية واهالي الضحايا والمتضررين.



وناشد الوفد فرونتيسكا نقل هذا المطلب الملح للشعب اللبناني الى الامين العام ودعم لبنان وشعبه في سبيل تحقيقه والكشف عن الحقيقة في هذه القضية والإفراج عن العدالة المعطلة في لبنان.