بحفظ الله ورعايته غادر البلاد مساء اليوم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه متوجها إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة تلبية للدعوة الموجهة من قبل الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة وذلك للقاء سموه حفظه الله مع الرئيس الصينيولحضور حفل افتتاح الدورة ال19 للألعاب الأولمبية الآسيوية التي ستعقد في مدينة هانغشو بجمهورية الصين الشعبية.



وكان في وداع سموه على أرض المطار رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وسمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله وسمو الشيخ صباح الخالد و نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين بالدولة.



ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. سعد البراك ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. جاسم الاستاد ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة وكبار المسؤولين بالدولة.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.