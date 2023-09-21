يترأس رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد اليوم الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي للاتحاد، والذي يعقد في الكويت عند الساعة الـ 12:30 ظهرا بفندق ولدروف استوريا.



ويحضر الاجتماع نائب رئيس اتحاد كأس الخليج رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم الشيخ سالم الوهيبي وأعضاء المكتب التنفيذي، وهم: هايف المطيري (الكويت)، محمد الظاهري (الإمارات)، راشد الزعبي (البحرين)، د.خالد بن مقرن (السعودية)، علي عبدالرضا (العراق)، ود.حميد الشيباني (اليمن).



ويناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والأمور التي تتعلق بالاتحاد، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.