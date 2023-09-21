كرّم المستشار بالديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود اللاعب البطل عبدالله بوشهري بمناسبة حصوله على لقب البطولة الاحترافية العالمية للفنون القتالية المختلطة التي أقيمت في أبوظبي، مثمنا المشاركات المشرفة لأبطال وبطلات الكويت وحصولهم على بطولات وميداليات متنوعة ومراكز متقدمة رفعت اسم الكويت في المحافل الرياضية العالمية، مؤكدا أن هذه النماذج الكويتية الشبابية تستحق الدعم والتقدير كونها تسهم في خلق جيل مسؤول ينهض بالكويت في شتى المجالات.



وأضاف الحمود ان تكريم الشباب المتميزين توليه الدولة الاهتمام الأكبر للشد من أذرهم وتحفيزهم على الإبداع ومواصلة العطاء والتميز، متمنيا له ولجميع شباب الكويت كل التوفيق والنجاح لمواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات لرفع راية كويتنا في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.