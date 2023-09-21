فريد عبدالباقي



اكتفى الدحيل القطري بنقطة التعادل السلبي أمام مضيفه استقلال دوشنبه الطاجيكي خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أول من أمس بستاد الجمهورية المركزي في العاصمة دوشانبي، في أولى مباريات المجموعة الخامسة، والتي شهدت فوز النصر السعودي على برسبوليس الإيراني بهدفين دون رد ليتصدر المجموعة مستفيدا من تعادل الدحيل واستقلال دوشنبه.



ومن المقرر أن يواجه الدحيل نظيره برسبوليس الإيراني يوم 2 أكتوبر المقبل ضمن الجولة الثانية على ستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.



من جانبه، أعرب المدرب الأرجنتيني لنادي الدحيل هيرنان كريسبو عن عدم رضاه عن الأداء الذي أظهره فريقه أمام الاستقلال الطاجيكي.



وأضاف كريسبو: الفريق لم يظهر بالشكل المتوقع خلال المباراة على الرغم من صناعة العديد من الفرص على مدار شوطي المباراة بيد أننا لم نستغلها بالشكل المطلوب.



وعلى صعيد آخر، كشف الاتحاد الآسيوي لكرة السلة، عن قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2025، وجرت مراسم سحب القرعة في الدوحة، وأسفرت عن تقسيم المنتخبات الـ24 الى 6 مجموعات، تتنافس على 16 مقعدا عبر ثلاث نوافذ مؤهلة إلى البطولة الآسيوية.



وضمت المجموعة الأولى منتخبات: تايلند، أستراليا (حامل اللقب)، كوريا الجنوبية، وإندونيسيا، أما المجموعة الثانية فجمعت منتخبات: الصين تايبيه، هونغ كونغ، الفلبين، ونيوزيلندا، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات: الصين، غوام، اليابان، ومنغوليا، والرابعة ضمت منتخبات: الأردن، السعودية، العراق، وفلسطين، والخامسة فضمت إيران، كازاخستان، الهند، وقطر، وأخيرا ضمت المجموعة السادسة منتخبات لبنان، سورية، البحرين، والإمارات.