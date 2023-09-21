افتتح مان سيتي الإنجليزي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بأفضل طريقة بفوزه أمس الأول على ضيفه النجم الأحمر الصربي 3-1، في جولة أولى شهدت فوزا مقنعا لكل من باريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني وتعادلا مخيبا لميلان الإيطالي.



في المجموعة السابعة ورغم هيمنته المطلقة أمام ضيفه النجم الأحمر، دخل الشك الى صفوف «السيتي» ومدربه الإسباني جوزيب غوارديولا بعد دخول حامل اللقب الى استراحة الشوطين متخلفا بهدف للغاني عثمان بوكاري في الثواني الأخيرة بعد كسره مصيدة التسلل.



لكن سيناريو عطلة نهاية الأسبوع أمام وست هام (1-3) تكرر، إذ ضرب «السيتي» في مستهل الشوط الثاني بواسطة الأرجنتيني خوليان ألفاريس (47)، وسجل ألفاريس هدفه الثاني (60) ليضع فريقه في المقدمة، ووجه رودري الضربة القاضية للضيوف بهدف ثالث (73).



وفي المجموعة السادسة، حسم سان جرمان ما اعتبرت أقوى مواجهة في الجولة الأولى بفوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 2-0، فيما احبط نيوكاسل الإنجليزي العائد الى المسابقة بعد غياب طويل مضيفه ميلان العريق بالتعادل السلبي معه، ويشكل هذا التعادل نتيجة مخيبة لفريق المدرب ستيفانو بيولي، القادم من هزيمة مذلة في الدوري أمام جاره إنتر 1-5، لاسيما أن المجموعة تضم مضيفيه تواليا في الجولتين المقبلتين دورتموند وسان جرمان.



وقال بيولي بعد نهاية المباراة: «يتوجب عليك الفوز بهذا النوع من المباريات، لكن لسوء الحظ، لم نتمكن من استغلال سيطرتنا وكل الفرص التي خلقناها، هذا أمر مؤسف ألا نتمكن من الفوز بمباراتنا الأولى، لكن مجموعتنا قوية جدا، لا يمكننا أن نشعر بالرضى حيال هذه النتيجة، نحن نفتقد أهم شيء في كرة القدم أي التسجيل».



وفي المجموعة الثامنة، تابع برشلونة عروضه الهجومية القوية فألحق بضيفه انتويرب البلجيكي خسارة قاسية 5-0 بطلها الوافد الجديد البرتغالي جواو فيليكس الذي سجل هدفين وصنع ثالثا.



وسجل جواو فيليكس (11 و66) والپولندي روبرت ليفاندوفسكي (19) ومدافع انتويرب جيل باتاي (23 خطأ في مرماه) وغافي (54) الأهداف، ليكرر برشلونة بالتالي عرضه المحلي القوي في نهاية الأسبوع حين تغلب على بيتيس بخماسية أيضا.



وفي المجموعة ذاتها، تغلب بورتو البرتغالي على شاختار دانييتسك الأوكراني 3-1. سجل للفائز البرازيلي وندرسون غالينو (8 و15) والايراني مهدي تاريمي (29)، بعد ان تقدم الخاسر بواسطة الفنزويلي كيفن كيلسي (13).



وانتزع لاتسيو الإيطالي تعادلا صعبا من ضيفه اتلتيكو مدريد الإسباني عندما أدرك التعادل 1-1 في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع على الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية.



وفي المجموعة ذاتها، تغلب فينورد روتردام الهولندي على ضيفه سلتيك الاسكتلندي بهدفين نظيفين سجلهما كالفن ستنغس 45+2)، واكمل سليتك المباراة بتسعة لاعبين.