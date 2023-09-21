فاز ريال مدريد على يونيون برلين بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب سنتياغو بيرنابيو في افتتاح مشوار الفريقين في منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أحرزه نجم «المرينغي» في الوقت البديل (+93) من عمر المباراة وبذلك يحصد الريال أول



3 نقاط في مشواره بدور المجموعات بينما يبقى رصيد برلين خاليا.



وعانى مدريد من عدم التوفيق في اللمسة الأخيرة رغم الضغط المتواصل على المنافس فلم تكن اللمسة الأخيرة حاضرة لإنهاء الهجمات وسط تألق دفاع برلين وحارس مرماه ونجح بيلينغهام في استغلال كرة ركنية ارتطمت في أحد مدافعي برلين لتصل الى قدميه ويسكنها في الشباك وينهي اللقاء لصالح فريقه.