أسامة دياب



منح معهد المهندسين المدنيين البريطاني ice رئيس جمعية المهندسين م.فيصل العتل العضوية الفخرية، كأول مهندس خليجي وعربي يحصل على هذه العضوية الفخرية، وفق ما قاله نائب رئيس المعهد سيان هارز في ختام حفل توقيع «المهندسين» مع المعهد البريطاني أمس بحضور سفيرة المملكة المتحدة لدى البلاد بيلندا لويس اتفاقية تعاون مشترك بينهما. وقال رئيس جمعية المهندسين: أتوجه بالشكر على هذه العضوية، وهذا التكريم الذي نعتبره تكريما للمهندس الكويتي والعربي، معربا عن أمله في أن يستمر التعاون بين الجانبين في المستقبل للاستفادة من الخبرات البريطانية في تطوير مهارات المهندس الكويتي. وأعرب العتل عن شكره الجزيل للسفيرة بليندا لويس على رعايتها التعاون بين المهندسين الكويتيين والمجتمع المدني في بريطاني، مضيفا أننا سنعمل معا على نقل المعرفة على كافة المستويات وخاصة في مجال البنية التحتية وتحسين الطرق وبناء الجسور.



وأوضح أن الاتفاقية نافذة وفعالة بمجرد التوقيع عليها، مشيرا إلى أن الجمعية ستسعى الى الاتفاق مع وزارات الدولة ومنها «الأشغال» لإشراك المهندس الكويتي في اصلاح الطرق من خلال العقود التي ستوقعها الأشغال لنقل الخبرات. وأشار الى أن الاتفاقية تشمل كافة أعضاء الجمعية وليس الكويتيين فقط في الأشغال، مؤكدا أنه سيتم التنسيق في مجال الاعتماد الاكاديمي وفقا لهذه الاتفاقية.



وحول التحديات في المجتمع المدني، قال العتل: «إن الكويتيين قادرون على حل كافة المشاكل ومواجهة التحديات بالتعاون مع الدولة ومؤسساتها فهي قضايا داخلية ـ محلية لايتم طرحها على مستوى العلاقات الخارجية».



بدورها، أكدت السفيرة البريطانية بليندا لويس أهمية الاتفاقية وأنها فرصة جيدة لتعزيز التعاون بين المجتمع المدني والمهني في البلدين، مضيفة انها تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.



وذكرت السفيرة: هناك آلاف الطلبة الكويتيين الدارسين في المملكة المتحدة والذين سيستفيدون من الاتفاقية في مجالات الهندسة والعلوم.



وقال نائب رئيس المعهد البريطانيين شون هاريس إن أبرز التحديات التي نواجهها تتمثل في فتح آفاق جديدة للتعاون، مشيرا الى ان هناك 59 طالبا يدرسون الهندسة المدنية في المملكة المتحدة بالوقت الحاضر.