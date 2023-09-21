أبقت لجنة حولي، خلال اجتماعها برئاسة ناصر الجدعان، اقتراح العضو ناصر الجدعان بشأن إنشاء جسر مشاة على شارع المسجد الأقصى بين منطقتي سلوى والرميثية على جدول اعمالها.



وقال الجدعان ان اللجنة أحالت إلى الجهاز التنفيذي طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الموافقة على تغير استعمال جزء من محطه التحويل الرئيسية بمنطقة السلام قطعة رقم 2 الى مبنى المكثفات وذلك لتحديث الرد.



وذكر ان اللجنة أبقت على جدول اعمالها طلب وزارة التربية استغلال القسائم ارقام 51، 52، 53، 54، 60، 61، 62، 63 بمنطقة الجابرية قطعة 8 كمقر لمدرسة الجابرية الهندية وذلك لتحديث الرد.