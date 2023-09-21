حنان عبدالمعبود



أعلن رئيس رابطة أطباء الجلد الكويتية د.محمد العتيبي عن مشاركة الكويت في مؤتمر الشرق الأوسط الدولي الثامن للأمراض الجلدية وطب التجميل «ميدام 2023» الذي تستمر فعالياته خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر 2023 في دبي.



وقال د.محمد العتيبي في تصريح له بهذه المناسبة إن المؤتمر سيشهد مشاركة أكثر من 3000 استشاري وأخصائي من 47 دولة وأكثر من 40 جمعية ومنظمة طبية عالمية وحكومية.



وأضاف أن البرنامج العلمي يشمل أكثر من 207 محاضرات علمية وورش عمل وندوات تقدم ما هو الجديد وآخر الأبحاث في مجال الأمراض الجلدية والليزر وطب التجميل على مدار 3 أيام.



وذكر أن المؤتمر سيناقش ابرز استخدامات العلاجات البيولوجية لمرض الصدفية والاكزيما البنيوية والبهاق والأرتيكاريا والثعلبة، بالاضافة إلى آخر المستجدات في مجال الأمراض الجلدية وعلاجاتها