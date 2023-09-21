أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أسماء الفائزين بـ«جائزة الكويت» في دورتها الـ41 لعام 2022 التي تمنحها المؤسسة سنويا للعلماء الكويتيين والعرب ممن حققوا إنجازات بارزة ومساهمات علمية وفكرية متميزة.



أنشئت الجائزة عام 1979 تماشيا مع أهداف مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وتحقيقا لأغراضها في دعم الأبحاث العلمية بمختلف فروعها وتشجيع العلماء والباحثين العرب وهي جائزة تشهد إقبالا متزايدا من الباحثين العرب في كل مكان، وتمنح في خمسة مجالات، أربعة منها سنوية وهي العلوم الأساسية، والعلوم التطبيقية، والعلوم الاقتصادية والاجتماعية، والفنون والآداب والخامسة تمنح كل سنتين في مجال العلوم التخصصية الناشئة. وقالت المؤسسة إن جائزة العلوم الطبية الأساسية المخصصة لموضوع علم الجينات البشرية التي تقدم لها 35 مرشحا فاز بها الباحث السعودي د.فوزان سامي الكريع الذي يعمل أستاذا للوراثة البشرية في كلية الطب بجامعة الفيصل ورئيس علم الجينوم التطبيقي في مستشفى الملك فيصل التخصصي. وأوضحت أن جائزة العلوم التطبيقية المخصصة التي تقدم لها 30 مرشحا منحت للباحث المغربي د.خليل بن الحاج أمين الذي يعمل رئيسا لفريق تكنولوجيا البطاريات في مختبر أرجون الوطني. وذكرت أنه في مجال العلوم الاقتصادية والاجتماعية فاز بالجائزة التي تقدم لها 16 مرشحا الباحث اللبناني د.إيلي تامر الذي يشغل حاليا منصب أستاذ في جامعة هارفارد. وفي العلوم الإنسانية والفنون والآداب فاز بالجائزة التي تقدم لها 43 مرشحا الباحث المغربي د.سعيد عبد القادر يقطين الذي يعمل أستاذا للتعليم العالي في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس في الرباط. وفاز بالجائزة في مجال العلوم التخصصية الناشئة عن موضوع علوم وتكنولوجيا المواد النانوية وتطبيقاتها الباحث التونسي د.محمد الهادي عمر المطوسي.