في إطار سعي مجموعة اللولو لتعزيز عمليات التوريد وجلب منتجات عالية الجودة لسلسلة متاجرها الضخمة، افتتحت مجموعة اللولو العالمية، عملاق البيع بالتجزئة ومقرها أبوظبي، مركزا عالميا لتوريد وتحضير وتصنيع وتصدير الأغذية في إيطاليا.



وتم افتتاح شركة واي انترناشيونال إيطاليا ذراع التوريد لمجموع اللولو، من قبل جويدو جيديسي، وزير التنمية الاقتصادية في إيطاليا بحضور يوسف علي موسليام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو، كما حضر المناسبة روبرتو ريزاردو رئيس قسم الاستثمار الأجنبي المباشر في إنفيتاليا وفاليريو سولداني مدير وكالة التجارة الإيطالية، وسيزاري تريفوساني وناصر الخاجة، القائم بأعمال سفارة الإمارات في إيطاليا، ود.ناصر البلوشي سفير مملكة البحرين في إيطاليا، ورئيس غرفة التجارة العربية في إيطاليا، ومحمد ألطاف مدير مجموعة اللولو وأليساندرو سيموني المدير الإقليمي لمجموعة اللولو في إيطاليا ومسؤولين آخرين.



وستعمل هذه الخطوة على تعزيز عمليات التوريد في مجموعة اللولو ليس فقط من إيطاليا ولكن أيضا من الدول الأوروبية المجاورة لضمان استمرار الإمدادات واستقرار أسعار المنتجات الغذائي ووصولها للمستهلك بأسعار معقولة. ويقع هذا المرفق المتطور في موقع مثالي بقلب مركز التجارة العالمي في مطار مالبينسا في ميلانو، وسيركز بشكل أساسي على توريد وتجهيز وتخزين وتعبئة وتصدير المنتجات الغذائية عالية الجودة من إيطاليا إلى أكثر من 255 متجرا من متاجر لولو هايبرماركت.



وأعرب ضيف الشرف الرئيسي جويدو جيديسي، عن سعادته بافتتاح هذا المشروع الجديد لمجموعة اللولو في إيطاليا، وأكد على تقديم أعلى مستويات الدعم والتعاون، مما سيعزز العلاقات التجارية بين إيطاليا والعالم العربي.



وفي معرض حديثه خلال حفل الافتتاح، قال يوسف موسليام رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو: باعتبارنا شريكا رئيسيا في قطاع الأمن الغذائي بمنطقة الشرق الأوسط، فإن استراتيجيتنا المستمرة تتمثل في إنشاء مرافق التوريد وتصدير وتجهيز الأغذية الخاصة بنا في جميع أنحاء العالم لضمان إمدادات مستمرة وأسعار تنافسية لمنتجاتنا.



وأضاف: تمتلك إيطاليا بعض الأطباق المشهورة ومجموعة واسعة من الفواكه والخضراوات والسلع المتنوعة، ونحن نعمل بشكل وثيق مع وكالة التجارة الإيطالية لتعزيز تصدير هذه المنتجات إلى متاجرنا، وسنعمل مع جميع أصحاب المصلحة للترويج للعلامات التجارية الإيطالية من خلال تنظيم «مهرجانات الطعام الإيطالي» عبر متاجرنا، وسنقوم في البداية بتصدير منتجات بقيمة 50 مليون يورو ونتوقع أن نصل إلى 200 مليون يورو خلال عامين.