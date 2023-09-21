عاطف رمضان



كشف نائب المدير العام لقطاع العلاقات العامة والتطوير والمتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية عمر الرويح عن بلوغ مستخدمي الخدمات الإلكترونية للمؤسسة في تطبيق «سهل» الحكومي 268807 مواطنين منذ انطلاق العمل به في سبتمبر 2021 حتى منتصف الشهر الجاري.



وقال الرويح في تصريح صحافي إن إجمالي عدد الخدمات المقدمة للمواطنين منذ سبتمبر 2021 حتى الشهر الجاري بلغ 378403 خدمات.



وأضاف أنه وبناء على توجيهات مجلس الوزراء فإن المؤسسة نجحت في تطوير خدماتها الالكترونية بشكل كبير حتى باتت تقدم 24 خدمة اسكانية دون حاجة المواطنين مراجعتها بعد ان كانت تقدم 5 خدمات فقط منذ عامين، لافتا إلى أن الخدمات المقدمة تلبي أبرز احتياجات أصحاب طلبات الرعاية السكنية وتوفر الوقت والجهد عليهم بمجرد الدخول للخدمة.



وعن أعلى الخدمات الإسكانية طلبا في تطبيق «سهل» بيّن الرويح أن معاملات إصدار شهادة لمن يهمه الأمر جاءت في المرتبة الأولى بإجمالي 269116، بينما حققت خدمة تحديث البيانات ورقم الهاتف المرتبة الثانية بـ 51780 معاملة.



وتابع: سلمت المؤسسة الكترونيا 18982 طلبا لمعاملة إذن البناء، إضافة إلى استقبال 15072 طلبا للتخصيص على الوحدات السكنية و6088 معاملة خاصة بفتح ملفات رعاية سكنية مع صرف بدل الإيجار خلال العامين الماضيين.



وذكر أن المؤسسة ومن خلال كوادرها في مركز نظم المعلومات ماضية في استكمال الإجراءات الخاصة لتحويل جميع خدماتها إلى خدمات إلكترونية وإضافتها عبر «سهل»، تسهيلا على المواطنين وتسريعا لوتيرة تنفيذ المعاملات وتقليل دورتها المستندية.