

شارك الديوان الوطني لحقوق الإنسان في اجتماع لجنة طويلي المكوث في مستشفى الفروانية أول من أمس بحضور مدير المستشفى د.علي المطيري وأعضاء باللجنة.



ومثل الديوان كل من أعضاء لجنة الشكاوى والتظلمات منى العطية والعنود العتيبي، ولجنة الاعاقة وممثلها د.زينب المعراج، ولجنة الطفل وممثلها يحيي الدخيل.



وقالت مقررة لجنة الشكاوى والتظلمات بالديوان منى العطية ان الاجتماع ناقش تفاصيل حالات المكوث الطويل في المستشفيات، وخلص إلى ضرورة إصدار التشريعات الضرورية لحل هذه المشكلة المزمنة من خلال ضمان مصلحة المرضى وحماية الكادر الطبي وتحميل المسؤولية المقررة على ذوي المرضى أو المسؤولين عنهم قانونيا.



يذكر أن الديوان الوطني لحقوق الإنسان تابع قبل أيام ومن خلال لجنة الشكاوى والتظلمات هذه المشكلة، وطلب تزويده بالإحصاءات المتوافرة حولها والجهود المبذولة من قبل الجهة المختصة لحلها.