وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤالا لوزير المالية فهد الجارالله جاء كالتالي:



أصدر وزير المالية قراره في عدم التجديد لمجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية السابق وتعيين مجلس إدارة جديد والذي بدوره تصادم مع الادارة التنفيذية الحالية للشركة مما دفعها لتقديم استقالتها، في صورة متكررة من صور التخبط وعدم الاستقرار التي عانت منها شركة الخطوط الجوية الكويتية في العقود الاخيرة والتي استفادت من ذلك الشركات الأخرى.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - نسخة على قرص مدمج (CD) او شريحة ذاكرة مما يلي:



٭ قرار تشكيل مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية السابق.



٭ قرار تشكيل مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية الحالي.



٭ السير الذاتية لأعضاء مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية الحالي.



٭ السير الذاتية للرئيس التنفيذي الحالي للخطوط الجوية الكويتية.



٭ جميع الاستقالات المقدمة من العاملين في الادارة التنفيذية منذ تعيين مجلس الادارة الحالي حتى تاريخه.



٭ الخطة الاستراتيجية المعتمدة لشركة الخطوط الجوية الكويتية.



٭ البيانات المالية المدققة للشركة عن السنوات المالية الخمس الماضية.



2 - بيان لتطور الاداء المالي للشركة منذ السنة المالية 2012 وحتى السنة المالية الأخيرة، وذلك وفقا للجدول التالي: السنة المالية - إجمالي الايرادات - إجمالي المصروفات - صافي الربح/ الخسارة .



3 - بيان لخطة شركة الخطوط الجوية الكويتية للوصول لنقطة التعادل في سنة 2025 حسب تصريح الادارة التنفيذية للشركة.



4 - بيان لتطوير اعداد العاملين في شركة الخطوط الجوية الكويتية في السنوات المالية الخمس الماضية وذلك وفقا للجدول التالي: السنة المالية - إجمالي اعداد الكويتيين - اجمالي اعداد غير الكويتيين.



5 - بيان لتصنيف شركة الخطوط الجوية الكويتية في مؤشر SKYTRAX لأفضل خطوط طيران في العالم في السنوات العشر الماضية، وذلك وفقا للجدول التالي: السنة - المركز.



6 - بيان لتطور اعداد وجهات الخطوط الجوية الكويتية في السنوات العشر الماضية، وذلك وفقا للجدول التالي: السنة - عدد الوجهات المباشرة - عدد الوجهات غير المباشرة.



7 - بيان لحجم تطور اسطول الخطوط الجوية الكويتية في السنوات العشر الماضية، وذلك وفقا للجدول التالي: السنة - عدد اسطول طائرات الخطوط الجوية الكويتية.



8 - بيان لتطور لأعداد الركاب في رحلات الخطوط الجوية الكويتية في السنوات العشر الماضية، وذلك وفقا للجدول التالي: السنة - اعداد الركاب.



9 - ما الاسس والمعايير المتبعة لدى الهيئة العامة للاستثمار في تجديد او عدم التجديد لمجالس ادارات الشركات المملوكة للدولة؟



10 - هل بحث مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية اسباب استقالات الاخيرة في الادارة التنفيذية في الشركة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما وجهة نظر مجلس الادارة في هذه الاستقالات؟



11 - تضـمـنــت اسباب استقالة الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام مجلس ادارة الشركة بالتوجه لتغير الاستراتيجية وخططها التنفيذية، فما مدى صحة ذلك؟ إذا كان الأمر صحيحا، فما مبررات مجلس الادارة للتوجه لتغير خطط الشركة؟



12 - تضمنت اسباب استقالة الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، استمرار رئيس مجلس الادارة في ممارسة عمله في شركة كاسكو التابعة للخطوط الجوية الكويتية، ورئاسته للجنة خارج الشركة تعمل بشكل مباشر ويومي مع الادارة التنفيذية فما مدى صحة ذلك؟



13 - تكررت شكاوى المواطنين من ارتفاع اسعار تذاكر الخطوط الجوية الكويتية، فما الآلية المتبعة في الشركة لتسعير تذاكر الطيران؟ وهل قامت الشركة من قبل بعمل دراسة مقارنة لاسعار تذاكرها مقارنة بتذاكر الشركات المثيلة؟ اذا كانت الاجابة بالإيجاب يرجى موافاتنا بهذه الدراسة.