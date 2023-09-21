جدد مصرف سورية المركزي نفيه لحديث حول طرح أوراق نقدية جديدة من العملة السورية.



وجاء في بيان للمصرف، «إشارة إلى ما يتم تداوله بخصوص نية مصرف سورية المركزي إصدار أوراق نقدية من فئات جديدة، نؤكد على ما تم التصريح عنه سابقا بأنه لا نية لإصدار أي ورقة نقدية بتصميم جديد أو فئة جديدة».



وأشار البيان إلى أن المصرف وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي تعد المصادر الوحيدة لنشر كل ما يصدر عنه.



ويتكرر الحديث الإعلامي من وقت لآخر حول إصدار أوراق نقدية جديدة من فئة عشرة آلاف ليرة سورية، وذلك وسط تراجع قيمة الليرة إلى مستويات غير مسبوقة، جعلت من قيمة أكبر فئة نقدية مطروحة (5 آلاف ليرة) تعادل نحو 40 سنتا أميركيا.



يقابل المصرف هذا الحديث بنفي قاطع، دون التطرق إلى حجم الحاجة أو المعوقات التي تحول دون ذلك.



ورغم التدهور الكبير الذي سجلته قيمة الليرة منذ طرح فئة 5000 ليرة سورية في يناير 2021، يبرر المصرف غياب نية طباعته أو طرحه لورقة نقدية أكبر، بأن إصدارها مبني على دراسة واقع الاقتصاد الوطني ومتطلباته من الجانب النقدي، وبما ينسجم مع نمو الإنتاج المحلي، وذلك من خلال متابعته للأسواق، وتأمين احتياجات التداول من فئات الأوراق النقدية جميعها.



ووفق موقع «الليرة اليوم» المتخصص بأسعار صرف صرف العملات الأجنبية، سجل سعر مبيع الدولار، 13750 ليرة سورية، وسعر شرائه 13550 ليرة.