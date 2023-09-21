انتقد البيت الأبيض مجددا التحقيق الذي ينوي الجمهوريون في مجلس النواب فتحه في إطار قضية عزل الرئيس جو بايدن، مشيرا الى ان خطتهم تسعى لإدانة بايدن بلا أدلة.



وقال البيت الأبيض في بيان امس إن «الأعضاء الأكثر تطرفا في كتلة الجمهوريين في مجلس النواب، وهم نفس الأشخاص الذين عينهم رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي مسؤولون عن عملية الإقالة التي لا أساس لها، عن خطتهم: ​​إعلان الذنب أولا، واكتشاف الأدلة لاحقا». وأوضح أن المشرعين مثل رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، ورئيس الرقابة في مجلس النواب جيمس كومر، والنائب مارجوري تايلور غرين، والنائب مات جايتز، أعلنوا أنه يجب معاملة بايدن كمجرم وأن هناك أدلة كافية ضده.



وأشار إلى أن الجمهوريين الآخرين في مجلس النواب «يدحضون هذه الادعاءات الكاذبة الشنيعة»، مسلطا الضوء على المشرعين مثل النائب كين باك، الذي قال في مقال رأي إن زملاءه «يعتمدون على تاريخ متخيل في إجراءات العزل».



وتابع البيت الأبيض: «إنهم في رحلة صيد ذات دوافع سياسية ويتجاهلون عمدا أن مزاعمهم تم دحضها مرارا وتكرارا، ليس فقط من قبل البيت الأبيض، أو الديموقراطيين في الكونغرس، أو وسائل الإعلام الرئيسية، ولكن من قبل زملائهم الجمهوريين»، مضيفا: «كلما أهدروا المزيد من الوقت في هذه المطاردة الجامحة، كشفوا أن هذا التحقيق عبارة عن حيلة سياسية».