القاهرة - هالة عمران ووكالات



تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، يوم الاثنين المقبل، في مؤتمر صحافي عالمي، قرارها بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة، مع تحديد جدول إجراءات ومواعيد الانتخابات.



صرح بذلك مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري، وذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي انعقد امس، لإطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.



ومن المقرر أن يعلن المستشار وليد حمزة، خلال المؤتمر، المقرر، قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في المواعيد التي ستتحدد داخل مصر وخارجها.



وسيتضمن الجدول الزمني للعملية الانتخابية جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.



وقال المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إن الانتخابات الرئاسية القادمة هي الخامسة من نوعها في تحقيق التعددية والتنافسية، والثالثة بعد ثورة 25 يناير وتمثل حدثا مهما، يشارك فيه كل مواطن مقيد في قاعدة بيانات الناخبين.



وأكد أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين للانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل في جو النزاهة والشفافية.



وحث المستشار أحمد بنداري، كافة المواطنين بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن الإجراء الخاص بعدم المشاركة سابق لأوانه.



وعن إمكانية التصويت الإلكتروني، أضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، قائلا: «منصب رئيس الجمهورية لا يمكن لأحد أن يعرضه لأي مطعن.. نبتعد عن التصويت الإلكتروني خشية إجراء أي طعن لأنه يحتاج إلى تعديل دستوري».



وقال المستشار أحمد بنداري إنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات اللوجستية المستخدمة في العملية الانتخابية، والتي تليق بأهمية الاستحقاق الدستوري والتي تضمنت توفير الحبر الفسفوري المستخدم، ورفع كفاءة الطابعات وتجهيز الماسحات الضوئية عالية الجودة، وتوفير مستلزمات الطباعة، وتحديث قواعد بيانات الناخبين ومقرات المراكز الانتخابية، وتلقي أوراق الترشح للانتخابات بمقر الهيئة الوطنية.



ووفقا للدستور فإنه يجب أن تعلن النتيجة قبل 2 مارس المقبل، حيث تضمن النصوص الدستورية إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل شهر من انتهاء مدة الرئاسة الحالية التي تنتهي في 2 أبريل المقبل.



وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة، ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل الهيئة في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات.