

بدأت في العاصمة العراقية (بغداد) امس، أعمال الدورة الـ 32 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي بمشاركة ممثلين عن 18 برلمانا عربيا بينها برلمان الكويت.



وقال رئيس وفد مجلس الأمة عضو اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية النائب فهد بن جامع إن جلسات عمل الدورة الحالية ستبحث ملفات عدة، بينها تقرير الأمين العام للاتحاد وآليات وسبل تطوير عمل الاتحاد ومعالجة الوضع المالي له، إضافة إلى بحث السبل والوسائل الممكنة لعودة الاتحاد إلى مقره الدائم في العاصمة السورية (دمشق).



وأضاف بن جامع أنه ستتم مناقشة فتح حساب بنكي للاتحاد في إحدى الدول الأعضاء والقضايا المتعلقة بالحسابات المالية إلى جانب بحث ملف الشعب البرلمانية المدينة بديون عام 2022 وما قبل هذا التاريخ. وأشار إلى أن جدول الأعمال يتضمن أيضا مناقشة مشروع برنامج العمل ومشروع الموازنة لعام 2024 إضافة إلى إعادة تشكيل اللجان الخاصة ومشروع جدول أعمال المؤتمر المقبل للاتحاد.



ومن المقرر أن تختتم اللجنة التنفيذية أعمالها في وقت لاحق بعد إقرار التوصيات والقرارات.