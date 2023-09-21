ما الآلية المتبعة في بنك الكويت المركزي لاستقبال شكاوى عمليات القرصنة الإلكترونية مع تزويدي بإحصائية عن عدد العمليات والاختراقات الحاصلة على الحسابات البنكية؟

هل طلبت الجهات الرسمية تحركاً ديبلوماسياً أو أمنياً عبر سفارات دولة الكويت في الخارج لمكافحة ما يتعرض له المواطنون والمقيمون من عمليات قرصنة لحساباتهم البنكية من الخارج؟



وجه النائب مهند الساير سؤالا الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد جاء كالتالي:



انتشرت في الآونة الأخيرة عمليات القرصنة الإلكترونية على الكثير من المواطنين والمقيمين في دولة الكويت عبر استخدام وسائل الاتصالات، وقد نتج عن هذه العمليات المئات من الشكاوى المقدمة لإدارة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية بسبب استيلاء هؤلاء القراصنة على المدخرات النقدية وأموال المستهدفين عبر قرصنة حساباتهم البنكية.



يرجى افادتنا بالآتي:



1 - ما الآلية المتبعة في إدارة الجرائم الإلكترونية لاستقبال هذا النوع من الشكاوى. يرجى تزويدنا باحصائية عن عدد عمليات القرصنة الإلكترونية المسجلة لديكم التي تمت من يناير 2020 على الافراد او المؤسسات او الشركات.



2 - ما الاحترازات او القرارات التنظيمية التي صدرت من إدارة الجرائم الالكترونية في تلك الفترة للحد من هذا النوع من عمليات القرصنة. يرجى تزويدنا بصورة ضوئية عن هذه القرارات، ان وجدت.



3 - هل اشرفت وزارة الداخلية على حملات توعوية لمكافحة عمليات القرصنة بالتعاون مع جهات حكومية او غير حكومية لمكافحتها؟ يرجى تزويدنا بهذه الاجراءات، إن وجدت.



4 - هل خاطبت وزارة الداخلية اي جهات حكومية او غير حكومية داخلية او خارجية في سبيل التعاون لمكافحة القرصنة الالكترونية على الحسابات البنكية للمواطنين والمقيمين؟ يرجى تزويدنا بهذه المخاطبات، ان وجدت.



كما وجه سؤالا الى وزير المالية فهد الجارالله جاء كما يلي:



انتشرت في الاونة الأخيرة عمليات القرصنة الإلكترونية على الكثير من المواطنين والمقيمين في دولة الكويت عبر استخدام وسائل الاتصالات نتج عن هذه العمليات المئات من الشكاوى المقدمة الى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وادارة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية وبنك الكويت المركزي بسبب استيلاء هؤلاء القراصنة على المدخرات النقدية واموال المستهدفين عبر قرصنة حساباتهم البنكية.



يرجى إفادتنا بالآتي:



1 - ما الآلية المتبعة في بنك الكويت المركزي لاستقبال هذا النوع من الشكاوى، يرجى تزويدنا باحصائية عن عدد عمليات القرصنة الإلكترونية المسجلة لديكم التي تمت من يناير 2020 على الافراد او المؤسسات أو الشركات.



2 - ما الاحترازات او القرارات التنظيمية التي صدرت عن بنك الكويت المركزي في تلك الفترة للحد من هذا النوع من عمليات القرصنة؟ يرجى تزويدنا بصورة ضوئية عن هذه القرارات والمخاطبات إن وجدت.



3 - هل اشرف بنك الكويت المركزي على حملات توعوية لمكافحة عمليات القرصنة بالتعاون مع جهات حكومية او غير حكومية لمكافحتها؟ يرجى تزويدنا بهذه الاجراءات إن وجدت.



4 - هل خاطب بنك الكويت المركزي الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات او وزارة الخارجية او وزارة الداخلية في سبيل التعاون لمكافحة القرصنة الالكترونية على الحسابات البنكية للمواطنين والمقيمين؟ يرجى تزويدنا بهذه المخاطبات إن وجدت.



ووجه النائب الساير سؤالا الى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله نص على ما يلي:



انتشرت في الآونة الأخيرة عمليات القرصنة الإلكترونية على الكثير من المواطنين والمقيمين في دولة الكويت عبر استخدام وسائل الاتصالات، وقد نتج عن هذه العمليات المئات من الشكاوى المقدمة الى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وإدارة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية وبنك الكويت المركزي بسبب استيلاء هؤلاء القراصنة على المدخرات النقدية وأموال المستهدفين عبر قرصنة حساباتهم البنكية.



يرجى افادتنا بالآتي:



1 - هل وردت اليكم اي شكاوى متعلقة بهذه العمليات من جهات رسمية او غير رسمية من يناير 2020. يرجى تزويدنا بصورة عنها ان وجدت.



2 - هل ورد إليكم اي طلب من قبل الجهات الرسمية لتحرك ديبلوماسي او امني عبر سفارات دولة الكويت في الخارج لمكافحة ما يتعرض له المواطنون والمقيمون في دولة الكويت من عمليات قرصنة لحساباتهم البنكية من الخارج؟ يرجى تزويدنا بصورة عن هذه الطلبات.



3 - هل خاطبت وزارة الخارجية في سبيل التعاون لمكافحة القرصنة الالكترونية على الحسابات البنكية للمواطنين والمقيمين أيا من الدول التي ترد منها هذه العمليات؟ يرجى تزويدنا بهذه المخاطبات، ان وجدت.



كما وجه سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون الاتصالات ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة جاء كالتالي:



انتشـــرت في الآونـــة الأخيرة عمليات القرصنة الإلكترونية على الكثير من المواطنين والمقيمين في دولة الكويت عبر استخدام وسائل الاتصالات من خلال خطوط هاتفية صادرة من مزودي الخدمة المرخص لهم من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وقد نتج عن هذه العمليات المئات من الشكاوى المقدمة الى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وإدارة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية والبنك المركزي بسبب استيلاء هؤلاء القراصنة على المدخرات النقدية واموال المستهدفين عبر قرصنة حساباتهم البنكية.



يرجى إفادتنا بالآتي:



1 - ما الآلية المتبعة لاستقبال هذا النوع من الشكاوى؟ يرجى تزويدنا باحصائية عن عدد عمليات القرصنة الإلكترونية المسجلة لديكم التي تمت من يناير 2020 على الافراد او المؤسسات أو الشركات.



2 - هل خاطبت الهيئة مزودي الخدمة لوقف او تتبع هذه الخطوط وما الاحترازات او القرارات التنظيمية التي صدرت عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تلك الفترة للحد من هذا النوع من عمليات القرصنة؟ يرجى تزويدنا بصورة ضوئية عن هذه القرارات والمخاطبات إن وجدت.



3 - هل اشرفت الهيئة بصفتها المختصة بمتابعة عمليات القرصنة بالتعاون مع جهات حكومية او غير حكومية على حملات توعوية لمكافحة انتشار هذه العمليات؟ يرجى تزويدنا بهذه الاجراءات إن وجدت.



4 - هل خاطبت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وزارة الخارجية او وزارة الداخلية او البنك المركزي في سبيل التعاون لمكافحة القرصنة الالكترونية على الحسابات البنكية للمواطنين والمقيمين؟ يرجى تزويدنا بهذه المخاطبات ان وجدت.