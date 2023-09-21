أعلنت شركة «أسيكو المجموعة» ممثلة بقطاع «أسيكو البيوت»، جاهزيتها لتقديم خدماتها الهندسية والإنشائية المتكاملة لتشييد الوحدات السكنية الخاصة مع العروض المميزة التي توفرها على منتجات البناء التي تقوم بتصنيعها في الكويت بجودة عالية، وذلك تزامنا مع تسلم المواطنين قسائمهم السكنية في مدينة المطلاع، المدن الجديدة، إلى جانب مناطق الشاليهات والمناطق الداخلية، للبناء على المفتاح.



وتوفر «أسيكو البيوت» فور تسلم المواطنين لقسائمهم في المدن الجديدة كل الحلول الهندسية التي تساعدهم في تنفيذ التصاميم التي تلبي متطلباتهم ورغباتهم في مسكنهم الجديد، مع تبني رؤيتهم بكل تفاصيلها، إضافة إلى أن الشركة وبهدف ضمان راحة العملاء، تعمل على إنجاز وتخليص المعاملات الحكومية بشكل شامل، بما في ذلك إصدار تراخيص البناء والتصاريح وغيرها من الموافقات الرسمية، وذلك تعزيزا لخدماتها في تسليم «بيت العمر» على المفتاح بأرقى المواصفات جاهزا وكاملا، خلال فترة زمنية قياسية.



وتقوم «أسيكو البيوت» بإنجاز جميع المهام التنفيذية بأعلى درجات الالتزام والجودة - كونها شركة مصنفة درجة أولى من قبل الجهاز المركزي للمناقصات العامة ومصنفة فئة أ من البلدية - وكذلك تأمين كل مواد البناء المعروفة بجودتها العالية من «أسيكو المجموعة»، فضلا عن أعمال التشطيب وأعمال الكهرباء والتكييف والصحي بمواصفات عالية الجودة، التي تكفل للمواطن تسلم منزله على المفتاح مع مجموعة من الضمانات الشاملة وطويلة الأجل، منها صيانة سنة مجانية لجميع الأعمال بالإضافة لضمان 5 سنوات على أعمال العازل للأسطح والحمامات وضمان 5 سنوات على الكمبرسور مع ضمان 30 سنة على أعمال الهيكل.



وتسهم «أسيكو المجموعة» في إعمار وتشييد المدن السكنية الجديدة بهدف تحقيق بيئة معيشية مستدامة، بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، وذلك عبر توفير حلول إنشائية متقدمة، والاستعانة بأحدث التقنيات في تصميم وتنفيذ المنشآت السكنية. كما انها تتمتع بسجل حافل بتنفيذ المشاريع الحكومية وفق أعلى المعايير لما تمتاز به من خبرة واسعة وشاملة في مجال البناء وخدمات متكاملة يتم تقديمها عبر ستة قطاعات إنشائية وصناعية ولوجستية وعقارية.