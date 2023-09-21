أعلن البنك التجاري عن إطلاق حملته الترويجية المخصصة لحساب «حسابي الأول» للأطفال حتى 14 سنة، حيث تتيح الحملة للعملاء الجدد الذين ينضمون إلى عائلة حساب «حسابي الأول» ويقومون بإيداع مبلغ 50 دينارا الحصول على بطاقة لعب من صالة الألعاب الترفيهية «تيك زون» في مجمع الأفنيوز.



وجاءت فكرة هذه الحملة في إطار سياسة البنك التي تولي اهتماما كبيرا بعملائه في كل المراحل العمرية ومنهم العملاء أصحاب حسابي الأول من خلال تقديم هذه البطاقات للفعاليات والأنشطة الترفيهية التي تضفي البهجة والسعادة على قلوبهم. ومن المعروف أن «حسابي الأول» هو الحساب المثالي للأطفال، حيث يساعدهم على التعرف على أهمية توفير المال والاستمتاع بالفعاليات والأنشطة التي ينظمها التجاري على مدار السنة والموجهة لعملاء التجاري الصغار. ويأتي الحساب مع بطاقة خاصة بتصميمين مميزين يناسب الأطفال.



ويمكن لولي الأمر الاطلاع على حسابات أطفاله من خلال حسابه على تطبيق التجاري، علما بأن البنك التجاري يسعى دوما للاهتمام بجيل المستقبل وتوفير أفضل المنتجات والخدمات والوسائل المصرفية لهم لتمكينهم من التوفير وتأمين مستقبلهم، فضلا عن الخصومات التي يحصل عليها أصحاب هذا الحساب عند التسوق لدى شركاء البنك التجاري.



ويدعو البنك التجاري الكويتي جميع عملائه إلى الدخول على صفحة البنك على الموقع الإلكتروني: www.cbk.com، والتعرف على «حسابي الأول» للأطفال وعلى معلومات إضافية عنه، والاطلاع على العروض المصممة خصيصا لتلبية كل احتياجات العملاء. كما يمكن للعملاء الاتصال على مركز خدمة العملاء والتواصل عبر خدمة الواتس آب على رقم: 888225-1، الذي يستقبل اتصالات العملاء على مدار الساعة، ويقوم بالرد على استفساراتهم وتقديم الخدمات لهم في أسرع وقت من خلال فريق عمل مؤهل.