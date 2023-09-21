للعام الرابع على التوالي، أقامت شركة «بلومز جروب» برنامج تكريم وتوزيع الجوائز على عملائها الفائزين ضمن برنامج «بلومز بلاتيتيوم» تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الإدارة الشيخ فهد اليوسف. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بلومز جروب» محمد فوزي إن البرنامج اثبت خلال مراحله المتلاحقة استراتيجية الشركة في حرصها على التواصل مع عملائها، حيث حقق البرنامج نجاحا كبيرا بحضور كل عملاء الشركة، وعدد من ممثلي الشركات العاملة في السوق المحلي، والعديد من ممثلي وموظفي الشركة.

وكشف فوزي عن أن شركة بلومز تولي اهتماما كبيرا نحو عملائها وشركائها، بهدف تحقيق وتأمين الحصة السوقية للعلامات التجارية التي بحوزتها عن طريق تقديم وتوفير كل السلع والبضائع والخدمات لكل عملاء الشركة من السوق المحلي بشكل مستمر وأسعار تمتاز بأنها تنافسية، حرصا على تلبية كل متطلبات المستهلك الكويتي وفق أفضل وأجود السلع والتميز في خدمة ما بعد البيع التي تضمن حقوق المستهلك بالسوق المحلي.

وأوضح ان شركة بلومز نظمت حفل توزيع جوائز التميز في خدمة العملاء في إطار التزامها الطويل برعاية العملاء وبرنامج الأفضل في العمل، مشيرا إلى أن الشركة حرصت على ترقية جوائزها المميزة المقدمة لعملائها، لتحفيزهم على زيادة المبيعات وتوسيع الحصة السوقية للشركة. وذكر أن «بلومز» تسعى بكل جهودها لتوفير أفضل السلع في السوق المحلي، كونها ملتزمة بتحقيق أعلى معايير نظرة عملائها، لاسيما أن الإنجاز الحقيقي للشركة هو النجاح في بناء ثقافة حقيقية لتميز خدمة العملاء، ومهمة المجموعة تكمن في بيع أفضل المنتجات فقط بخدمة ما بعد البيع المتميزة.



وأشار إلى أن السوق الكويتي بات في مقدمة الأسواق الرئيسية التي تستهدفها شركة بلومز، والرامية إلى جعل التكنولوجيا المتطورة في متناول الجميع، مضيفا ان الشركة تسعى إلى الاستحواذ على حصة سوقية كبيرة من السوق خلال الفترة المقبلة، بفضل شراكتها مع بعض العلامات التجارية.



وأشار إلى أن «بلومز» أعلنت مؤخرا عن تعاونها مع شركة انفنكس لتكون ضمن قائمة «البرندات العالمية» التي تتعاون معها الشركة لتلبية متطلبات السوق الكويتي من خلال العلامات التجارية المميزة.