اختتم بنك بوبيان برنامجه الصيفي المميز «بدينا 7» والمخصص لتدريب طلبة وطالبات المرحلة الثانوية من عمر 14 إلى 18 عاما بهدف تنمية مهارات هذه الشريحة وتعزيز قدراتهم وإعدادهم للمشاركة في مجالات الحياة العملية.



ويعد برنامج بدينا نقطة تحول للمشاركين، حيث ركز على تدريبهم وإكسابهم المهارات الأساسية اللازمة لدخول عالم ريادة الأعمال وتمكينهم من إطلاق أعمالهم التجارية عبر الإنترنت من خلال استغلال أنظمة الذكاء الاصطناعي لتصميم مشروعهم الخاص إلى أن يصبح مشروعا متكاملا وجاهزا للإطلاق الفعلي، كذلك تناول البرنامج مجموعة متنوعة من المواضيع كتطوير الذات وإدارة الأموال وزيارات ميدانية وتطبيقات عملية متعددة، والتي تهدف إلى تقليل الفجوة ما بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عادل الحماد: برنامج بدينا يقدم للعام السابع ويعد توجها من البنك مخصصا لأبنائنا الشباب من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية لبناء قدراتهم ورعاية مواهبهم ومنحهم الثقة لإخراج جيل رائد يتقن المهارات اللازمة لبدء مشاريعهم الصغيرة وذلك طبقا لمعايير استراتيجية التنمية المستدامة وتشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص.



وأوضح أن البرنامج يعد تجربة عملية واقعية حيث شارك من خلال هذا البرنامج 112 طالبا وطالبة وقدم خلاله بوبيان منهجا تدريبيا وعمليا متكاملا تناول العديد من المواضيع التطويرية الهادفة إلى تعلم مبادئ علم التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى طرق التفكير الإبداعي وأساليب التعامل مع العملاء ومفهوم جودة خدمة العملاء وأساسيات حماية العملاء وغسيل الاموال.



من ناحيته، قال مساعد المدير في إدارة التدريب والتطوير عبدالله مراد: تم تصميم البرنامج لمساعدة الطلاب على تنفيذ أفكارهم الإبداعية لإنشاء مشاريع تجارية عبر الإنترنت، كذلك قام موظفي بنك بوبيان بتقديم المعرفة وإثراء محتوى البرنامج، متجاوزين توقعات الطلاب.