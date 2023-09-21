أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن أسماء الفائزين في حساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار، وذلك عن الأسبوعين الـ 36 والـ 37 لسنة 2023.



والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: نزيهه عبدالرزاق الثاقب، فاطمه ناصر الهيفي، فهد عبيد العجمي، جنان عبدالله التويتان، محمد رجب الفيلكاوي، عبدالكريم عيسى المعيصب، ساره جدوع الرشيدي، عبدالله دغيم العازمي، نهايه محسن العنزي، أحمد نوزهان ذو الفقار، سليمان علي عبدالله، ايمان عبدالعزيز الجويسر، ايرام حسن نصر، عبدالله سعد الصالح، ابراهيم ضاحي خليل، يوسف سامي النجار، عبدالله أحمد الفضالة، خلف سلطان المطيري، تحرير نوري عبدالكريم، وبطي سليمان البطي.



وأجري السحب في المقر الرئيسي لـ «بيتك» تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.



وتأتي الحملة انطلاقا من سعي «بيتك» المتواصل لتقديم منتجات متميزة تلبي طموحات العملاء وتعزز مكانته الرائدة محليا وعالميا، وتعكس تميزه في طرح المنتجات والخدمات المصرفية وفقا لأعلى معايير الجودة.



وحساب الرابح هو حساب راتب يتوافر للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم وإدارة حساباتهم الشخصية. ويفتح حساب «الرابح» بالدينار الكويتي للأفراد عبر فروع «بيتك» المنتشرة في الكويت أو عن طريق القنوات الإلكترونية المتاحة، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب.



وفيما يتعلق بشروط وأحكام الجوائز والسحب، تتم عملية السحب على 10 جوائز بمعدل 1500 دينار لـ 10 عملاء أسبوعيا، و1 كيلو من ذهب «بيتك» لعميل واحد شهريا، و25000 دينار لعميل واحد كل ربع سنة، وبذلك يصل مجموع العملاء الفائزين الى 536 فائزا خلال العام، وذلك بعد مراعاة شروط وأحكام السحب، وهي أن يودع العميل 3 رواتب خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب، ويشترط ألا يقل الرصيد الأدنى للحساب عن 50 دينارا في نهاية كل شهر خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب.