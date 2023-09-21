مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 ليتر بشاحن توربيني وباقة خصائص تكنولوجية متطورة



بحضور وفد رفيع المستوى من حكومة جوانزو الصينية ومحافظ مدينة جوانزو السيد تشوي ومديرين من شركة GAC Motor، والمدير التنفيذي لمجموعة المطوع والقاضي عمر سليمان القاضي وبحضور المدير العام للمجموعة أحمد أبو الهدى، أطلقت شركة المطوع والقاضي الوكيل والموزع المعتمد لسيارات «GAC MOTOR» في الكويت، سيارة «EMZOOM» الأحدث بين نظيراتها في فئة الكروس أوفر، حيث تأتي معززة بأفضل التقنيات التكنولوجية لتوفير تجربة قيادة فاخرة وفريدة من نوعها لعملائها في الكويت.



وتأتي «EMZOOM» الجديدة كليا بمحرك سعة 1.5 ليتر بشاحن توربيني بقوة 174 حصانا يولد عزما أقصى قدره 270 نيوتن-متر، ويتصل بعلبة تروس أوتوماتيكية من 7 سرعات لعمليات تبديل أسلس للسرعات، حيث يتيح هذا المحرك تسارعا من نقطة الثبات إلى 100 كيلومتر بالساعة في غضون 7.5 ثوان، ويتمتع بكفاءة اقتصادية في استهلاك الوقود مقدارها 5.4 ليترات لكل 100 كيلومتر (وفقا للظروف).



ويتميز الطراز الجديد من «EMZOOM» بتعزيزات رائعة للتصميم من الخارج والداخل على حد سواء، وذلك توافقا مع لغة «GAC» للتصميم العصري، حيث زودت المركبة بلمسات جمالية، مثل مجموعة من الأضواء الأمامية والخلفية LED، وإطار لمصابيح الضباب، ومرايا رؤية خلفية، وعجلات، تبرز المظهر الرياضي الجريء للمركبة.



وتأتي سيارة «EMZOOM» مزودة بكاميرا وجهاز استشعار للركن الخلفي، وعجلات شبكية قياس 19 انشا، وشاشة لمس HD قياس 10.3 بوصات مع تقنيتي «Apple CarPlay» و«Android Auto»، وميزة التحكم بسرعة الملاحة، وفتحات خلفية لتكييف الهواء، وميزة الدخول من دون مفتاح، ومكبح ركن كهربائي وزر تشغيل للمحرك، إلى جانب لوحة عدادات افتراضية متطورة للسائق، وكاميرا محيطية بنطاق 360 درجة لرؤية كاملة أثناء الرجوع للخلف والاصطفاف، وأكياس هواء ستائرية لمزيد من السلامة، ومساحة زائدة لصندوق الأمتعة مع خيارات الترتيب المرنة.



وتتميز المقصورة الداخلية بلوحة العدادات الجديدة مع استخدام زائد للمواد ذات الملمس الناعم، بينما يكتمل تصميم المقاعد مع الجلد الفاخر المطرز بلونين، كما تتوافر فتحة سقف بانورامية كبيرة، ما يجعل تجربة القيادة أكثر سعادة للركاب، حيث تبدأ أسعار الجيل الجديد من «EMZOOM» من 4999 دينارا.



وتعليقا على إطلاق هذه السيارة المميزة، قال عمر سليمان القاضي الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة المطوع والقاضي: إن النجاح يتطلب رؤية واضحة، والسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات GAC EMZOOM هي تجسيد لهذه الرؤية، فهي الأفضل في فئتها، وتعتمد على استخدام أحدث التكنولوجيا المستقبلية وأفضل أنظمة الأمان.



وذكر القاضي أن تصميم المركبة الرائع يعكس هوية GAC الفريدة، فلا شك أن النجاح يكمن في الجودة والتميز، وهذه السيارة الرائعة تجمع بين الاثنين ببراعة، ومن المتوقع أن نشهد طلبا عاليا على EMZOOM إذ إنها تناسب وتتماشى مع تطلعات عملائنا في الكويت.



وأكد القاضي على التطوير المستمر في مراكز الخدمة وقطع الغيار في الشويخ والأحمدي، مبينا أن العمل جار لفتح مركز صيانة وقطع غيار في الأشهر المقبلة لخدمة العملاء في الجهراء.



ودعا القاضي العملاء لزيارة اي من معارض GAC الموجودة في الري، الشويخ، الأحمدي، الجهراء ومجمع ذا وير هاوس الصباحية «والتي تعتبر من أكبر معارض السيارات، وذلك للتعرف على أحدث موديلات GAC التي تلبي تطلعات كل أفراد الأسرة وتجربة قيادتها الفريدة».