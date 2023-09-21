أطلق بنك وربة حزمة من ثلاث خدمات جديدة للموظفين وهي ساعات عمل مرنة تبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحا لإتاحة الفرصة للموظفين لإيصال أبنائهم إلى المدارس وإضافة استئذان خاص يتيح للموظفين حضور الأنشطة المدرسية الخاصة بأبنائهم الطلبة، بالإضافة الى ساعات عمل مرنة لأولياء الأمور ممن لديهم أبناء في مرحلة رياض الأطفال لأول أسبوعين من الدوام لإتاحة الفرصة لهم بالتواجد مع أبنائهم في أول أيام العام الدراسي، حيث أتت هذه الخدمات الجديدة بعد أن اطلق البنك استبيانا للموظفين استطلاعا لاحتياجاتهم ومتطلباتهم، ويأتي ذلك تزامنا مع العودة للمدارس وامتدادا لشعار بنك وربة «نتميز بالحلول» لما هو أبعد من الحلول المصرفية الرقمية والمبتكرة ليقدم الحلول الشاملة للموظفين إيمانا بأن ما يميز البنك هم موظفوه.



وبهذه المناسبة، صرحت رئيس مجموعة الموارد البشرية والخدمات العامة في بنك وربة معالي الرشيد قائلة: نتميز بموظفينا فهم شركاء النجاح ونحو التميز بإيجاد الحلول حيث امتدت رؤيتنا للاهتمام بالجوانب الشخصية لحياة الموظف ابتداء ببرنامج رعاية ومؤخرا بالحلول المقدمة للموظفين تزامنا مع العودة إلى المدارس حرصا منا على محاولة خلق التوازن بين الحياة الشخصية والعمل ويأتي هذا النهج ليعزز حزمة المزايا التي يقدمها بنك وربة لموظفيه، مؤكدة أن إدارة البنك على تحرص على توفير جميع متطلبات الموظفين لتحسين إنتاجيتهم وتطوير أدائهم.



وأوضحت الرشيد أن البنك قام بعمل استبيان بهذا الخصوص كغيره من الاستبيانات التي يتم إطلاقها للموظفين لاستطلاع آرائهم باعتبارهم جزءا من صناعة القرار بما يخدم مصالح البنك وموظفيه، كما يأتي أيضا في إطار اهتمام البنك بجعل بيئة العمل منتجة وجاذبة للكفاءات، لاسيما الوطنية منها.



وذكرت أن مؤشر رضا الموظفين في هذا العام شهد تطورا ملحوظ بزيادة فاقت الـ 40% مقارنة بالعام السابق مما يعكس جهود البنك في خلق بيئة عمل منتجة، تنعكس على أداء البنك وموقعه المالي في القطاع المصرفي.